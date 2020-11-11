願景／希望的翅膀 小筆友的美麗願景

「飛行員的衣服為何是連身裝？」陸軍航空601旅直升機教官張宬瑋日前在「大小筆友夢想職業論壇」中，與130多位小朋友解密飛行員生涯，回答各式問題，包括：連身飛行服是為了避免衣服因風力捲到飛機機械裡；戰鬥機飛行員與直升機飛行員的差別，直升機飛行員的抗壓度只須到2G，但是戰鬥機飛行員必須達8-9G。

「G力｣是飛行術語，簡單說，是地球表面的重力加速度。人體所能承受的最大極限為正9G到負3G之間，當正G力越大時，血液會因壓力而從頭部流向腿部而使腦部血液量銳減，常會因缺氧而影響飛行員視覺，稱為「黑視症」（Blackout）。

新光人壽慈善基金會舉辦 「新學伴關係2.0-大小筆友夢想30職業論壇」及「大小筆友見面會」，張宬瑋、畫家良根、及演員蔡燦得等都於論壇中分享不同行業的工作經驗。

「大小筆友計畫」始於2017年，為小筆友媒合各行各業的大筆友，藉由信件串連支持與關懷。在職涯分享時，插畫家良根說，他非常享受圖文創作過程帶來的成就感。演員蔡燦得分享她從童星到舞台劇演員的心路歷程，她最大的感受是做任何事都必須努力，但只要盡力了，就不要給自己太大的壓力。

在大小筆友見面會中，不同團體的大筆友包括幻象戰機飛行員、聯合報願景工程、新光保全、新光銀行等，都出席和小筆友同樂。由果陀劇場企劃，以鏡子遊戲、操偶等活動中互動。男孩在遊戲中開心地趴到幻象飛官的身上，像是最親愛的大哥哥或是久違了的老朋友一樣。執行長吳欣盈曾說，「陪伴是最溫暖的分享」，希望透過與孩子的相聚，讓孩子記得這份溫暖與善意，陪著他們成長。