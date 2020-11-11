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推動環保 日月光將成立環保永續基金會

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
日月光文教基金會今天舉行第六屆「環保學術碩博士論文獎助」第二階段頒獎，基金會董事長曾元一（前排左五）與獲獎的博、碩士合照。圖／日月光文教基金會提供
日月光文教基金會今天舉行第六屆「環保學術碩博士論文獎助」第二階段頒獎，基金會董事長曾元一（前排左五）與獲獎的博、碩士合照。圖／日月光文教基金會提供

日月光文教基金會今天舉行第六屆「環保學術碩博士論文獎助」第二階段頒獎典禮暨論文發表會，基金會董事長曾元一表示，環保是非常專業且深奧的領域，基金會非常重視環境領域為社會貢獻，未來也將成立日月光環保永續基金會，在環保研究領域給予更多協助。

本屆日月光環保學術碩、博士論文獎助得獎論文內容卓越，例如台大環工所博士劉乃綾，針對廢水處理，以提高電容去離子之電極提升脫鹽效果，在兩種不同廢液測試取得改善，得以優化廢水處理效率等。

高醫大生物醫學暨環境生物系李秉衡，研究高雄那瑪夏在經過八八風災後，螢火蟲類黑翅螢，應用環拍機來偵測記錄光點與環境因子等，分析遺傳結構、分布地區，以減少光害對黑翅螢的傷害，及進行復育環境條件判斷可適性。

其他碩士論文如台大環工所碩士張翊群，相較傳統的「哈伯法」使人類得以生產人工氨氮製作肥料，大幅提高糧食生產；若改使用光觸媒生產，同時還能降低溫室氣體與廢水排放，同時解決環境與能源問題。

台大碩士劉尚庚以台北市人口密集都會區為範例，規劃出永續城市必須系統，以因應各種氣候變遷之衝擊。屏東科技大碩士黃柏勳利用透水混凝土相對傳統道路使用不透水混凝土之優點，計算並實測面臨降雨量、抗壓強度、透水係數、孔隙率，且實作尋求減少作業時數。成大碩士曹鈞分析1980年至2017年間台灣七個南部集水區，不同參數推動下對於水資源流量的最佳控管方式。

這次共有1位博士、16位碩士獲獎，博士每人頒給7萬元、碩士4萬元，加上第一階段已頒發的獎助金1萬元，博士每人獲得獎助金為8萬元，碩士5萬元，第六屆頒贈17位碩博士獎助金共計90萬元。本屆獲獎的博士為台灣大學劉乃綾。碩士包括台灣大學陳凱婷、沈如妍、劉尚庚、張翊群、洪愷鈞，中興大學高安，成功大學曹鈞、賴奕丞、賴磬萱、王珮馨、盧宜均、陳欣雨，東華大學張智堯，屏東科技大黃柏勳，高雄醫學大李秉衡，宜蘭大學黃琮翰。

台大 高醫

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