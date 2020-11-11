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透明隱形牙套 讓整牙民眾揮別大鋼牙醜形象
高雄一名劉小姐牙齒咬合不正，吃麵時連麵條都咬不斷，後來裝上隱形牙套矯正齒列，吃東西時只要把隱形牙套拿下來，吃完後像一般刷牙一樣正常清潔即可，不會像傳統牙套而有所限制，重點是不會頂著「大鋼牙」破壞形象，連朋友也沒發現她正在矯正牙齒。
不少民眾想改善牙齒咬合或齒列不整問題，卻害怕裝上牙套後後變成「大鋼牙」，形象破壞無遺。高雄市立岡山醫院為此推出新形數位隱形矯正牙套，搭配口掃機就可偵測矯正進度。
岡山醫院牙科矯正科主任張文蓁說，隱形牙套透明無色，患者想要大笑時不用遮掩，對牙齒包覆性較佳，也能降低口內異物感。而傳統牙套要靠黏著劑支撐，假牙須先拆卸後再重新裝上，耗時費力，費用也高，但新型牙套能直接套上假牙使用。
張文蓁表示，以往裝上傳統牙套矯正器，每月都須回診，新型牙套約2個月回診1次即可，但也提醒，戴隱形牙套若是怠惰或長時間忘記配戴，耽誤矯正計畫時程，有可能拖長治療期或者需重新製作牙套，因此患者必須把握黃金治療期。
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