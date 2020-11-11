環評史上首見估算 金昌石礦將「挖」掉21億元生態價值

環評史上首見「礦區生態性服務價值」估算！環評大會今天通過金昌石礦環境現況差異案，開發地點位於花蓮縣秀林鄉勇士山陵線背面，已故導演齊柏林拍攝的紀錄片「看見台灣」曾揭露勇士山長年承受台泥挖礦，引發外界關注。有環評委員批評，該案20年約可賺34億元，但生態系服務價值將減損超過21億元，等於是台灣為礦場付出的巨大成本。

金昌石礦在2016年獲經濟部同意備查開工，但環評早在2008年通過，根據環評法規定，通過超過三年必須辦理環現差審查。

花蓮縣議員田韻馨表示，自然景觀資源有不可恢復性，太魯閣族的天然獵場跟生態憑空消失，環評應該針對多方面做通盤考量，拿太魯閣土地開發，「企業、政府、環委在玩把戲嗎？」出賣傳統領域，根本不是公平正義國家。

和平村部落會議副主席田小甬說，很多後山居民連署希望金山石礦早日復工，每個聯署背後都代表一個家庭，拜託環評委員「高抬貴手」。另有居民說，此案通過與否影響五百人生計，礦場可以讓居民不用離鄉背井，在當地照顧家庭。

開發單位委託台大森林系教授邱祈榮對採礦區進行「生態性服務價值估算報告」，以採礦20年、平均開發71公頃計算，每年減少的生態性服務價值超過1億837萬元。開發單位承諾，復育經費每年580萬元，20年總計1億1600萬元。

委員張學文指出，生態系服務價值每年減少1億837萬，20年下來等於減損超過21億元，而礦場收益估算每年1億7200萬元，20年下來約34億元，兩者相差有些懸殊，而賺取的34億元是靠大自然的損失而來，這21億元等同台灣為礦場付出的成本，是「很大的社會責任」。

張學文說，開礦是傷害性最大的開發行為，且開礦幾乎都在原生植被的地方，對台灣自然損失非常重大，但收入卻對GPD貢獻很小。

開發單位也提出20年復育計畫，但主要只有育苗作法，委員洪挺軒說，應提出種植時間表，確保如何能夠達到20年「成林」。

閉門會議上，環評委員認為沒有太大爭議，結論要求開工每五年要進行復育措施成檢討、補充20年育苗計畫種植時間表、加強監測粒狀物汙染物等。

估算該礦區生態性服務價值的台大森林系教授邱祈榮指出，多年前曾協助林試所做過相關的礦區生態系服務價值研究，但因為還缺乏部分量測資料，此次主要參考過去研究計算，可算是礦區生態系服務價值的估算首次應用在環評上。