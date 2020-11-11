快訊

美國海軍陸戰隊來台授課？五角大廈：「不準確」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環評史上首見估算 金昌石礦將「挖」掉21億元生態價值

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
金昌石礦基地。圖／取自環評報告書
金昌石礦基地。圖／取自環評報告書

環評史上首見「礦區生態性服務價值」估算！環評大會今天通過金昌石礦環境現況差異案，開發地點位於花蓮縣秀林鄉勇士山陵線背面，已故導演齊柏林拍攝的紀錄片「看見台灣」曾揭露勇士山長年承受台泥挖礦，引發外界關注。有環評委員批評，該案20年約可賺34億元，但生態系服務價值將減損超過21億元，等於是台灣為礦場付出的巨大成本。

金昌石礦在2016年獲經濟部同意備查開工，但環評早在2008年通過，根據環評法規定，通過超過三年必須辦理環現差審查。

花蓮縣議員田韻馨表示，自然景觀資源有不可恢復性，太魯閣族的天然獵場跟生態憑空消失，環評應該針對多方面做通盤考量，拿太魯閣土地開發，「企業、政府、環委在玩把戲嗎？」出賣傳統領域，根本不是公平正義國家。

和平村部落會議副主席田小甬說，很多後山居民連署希望金山石礦早日復工，每個聯署背後都代表一個家庭，拜託環評委員「高抬貴手」。另有居民說，此案通過與否影響五百人生計，礦場可以讓居民不用離鄉背井，在當地照顧家庭。

開發單位委託台大森林系教授邱祈榮對採礦區進行「生態性服務價值估算報告」，以採礦20年、平均開發71公頃計算，每年減少的生態性服務價值超過1億837萬元。開發單位承諾，復育經費每年580萬元，20年總計1億1600萬元。

委員張學文指出，生態系服務價值每年減少1億837萬，20年下來等於減損超過21億元，而礦場收益估算每年1億7200萬元，20年下來約34億元，兩者相差有些懸殊，而賺取的34億元是靠大自然的損失而來，這21億元等同台灣為礦場付出的成本，是「很大的社會責任」。

張學文說，開礦是傷害性最大的開發行為，且開礦幾乎都在原生植被的地方，對台灣自然損失非常重大，但收入卻對GPD貢獻很小。

開發單位也提出20年復育計畫，但主要只有育苗作法，委員洪挺軒說，應提出種植時間表，確保如何能夠達到20年「成林」。

閉門會議上，環評委員認為沒有太大爭議，結論要求開工每五年要進行復育措施成檢討、補充20年育苗計畫種植時間表、加強監測粒狀物汙染物等。

估算該礦區生態性服務價值的台大森林系教授邱祈榮指出，多年前曾協助林試所做過相關的礦區生態系服務價值研究，但因為還缺乏部分量測資料，此次主要參考過去研究計算，可算是礦區生態系服務價值的估算首次應用在環評上。

環評

延伸閱讀

台泥金昌石礦環現差案獲審核修正通過 近期可望復工

相關新聞

環評史上首見估算 金昌石礦將「挖」掉21億元生態價值

環評史上首見「礦區生態性服務價值」估算！環評大會今天通過金昌石礦環境現況差異案，開發地點位於花蓮縣秀林鄉勇士山陵線背面，...

公主遊輪宣布明年「重返台灣市場」有望增日韓航線

繼雲頂郵輪率先啟航，推出跳島、環島郵輪之後，各郵輪公司看好台灣防疫力與旅遊商機，紛紛規劃重啟航線。公主遊輪宣布，2021...

一期稻作是否休耕近期拍板 嘉南等六縣市水情最嚴峻

經濟部今天宣布，嘉義、台南地區18日起水情燈號調為黃燈，啟動夜間減壓供水。農委會農田水利署表示，旱災中央災害應變中心將於...

台北首度舉辦Open House 參觀景點深入北捷行控中心

緣起於英國倫敦的Open House活動，是廣受建築、設計和藝術界矚目的年度盛事，台北今年首獲倫敦官方正式授權，成為繼日...

透明隱形牙套 讓整牙民眾揮別大鋼牙醜形象

高雄一名劉小姐牙齒咬合不正，吃麵時連麵條都咬不斷，後來裝上隱形牙套矯正齒列，吃東西時只要把隱形牙套拿下來，吃完後像一般刷...

留意血壓變化 高血壓者提醒「722原則」

「冬天將至，長者及有高血壓者應注意血壓控制！」食藥署11日舉辦「冬天到，血壓控制藥注意」記者會，關心民眾應多注意溫度變化，做好保暖措施...

0～1歲嬰兒衣物怎麼買？款式、特色、穿著眉角一次搞懂！

隨著寶寶出生的日子一天天接近，準爸媽在期待之餘，是否也在煩惱如何準備寶寶的用品呢？0～1歲的嬰兒用品多得讓人眼花撩亂。其中內外衣褲、浴巾、圍兜兜等衣物因為會與寶寶親密接觸，選購上格外需要留意。

台南水情轉黃燈 黃偉哲：希望游泳池業者共體時艱

經濟部今宣布嘉義、台南地區的「水情提醒」，從11月18日起由綠燈轉為「夜間減壓供水」的黃燈，並在11月底會決定嘉義及台南...

科技公司主管動脈瘤壓迫第3對腦神經 一物件看成兩個

一名科技公司主管視覺出現疊影複視的現象，聯新國際醫院醫師安排核磁共振，確認顱內動脈瘤壓迫第三對腦神經（管視覺影像），手術...

嬰兒座椅新制上路！網熱議3大挑選重點 新手爸媽更輕鬆

與摩托車、腳踏車肉包鐵的形式相較下，汽車普遍被認為是相對安全的交通工具，但是對於幼兒來說可就不一定了，其中「安全座椅」扮演關鍵因素...

嘉南主要水庫集水區遲不降雨 18日開始夜間減壓供水

經濟部次長曾文生今天宣布，嘉南地區18日起水情燈號將調整為黃燈，啟動夜間減壓供水。南區水資源局副局長鄒漢貴表示，收到中央...

全台水情吃緊 台南終於要減壓供水了

經濟部今天舉辦災害應變會議，會中決議台南與嘉義將從18日起啟動夜間減壓供水，管線末端用戶將受到影響，此外，嘉南地區明年一...

熱門新聞

國旅孝親專案草案曝光 限定55歲以上、最高補助4500元

「梵高」轉中颱 彭啟明：周四、周五降雨機率大

雙11喝起來！星巴克買一送一來了 連續3天優惠

六福村驚見「川普墓碑」網轟丟臉 園方發聲明解釋

影／1天盯手機6小時！5歲女童罕見罹患眼結石

台中捷運試營運免費搭一個月，12月19日通車！路線、票價、特色景點玩起來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。