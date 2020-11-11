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嘉南18日減壓供水 曾文水庫蓄水11月例年第六低

中央社 / 台南11日電

經濟部今天宣布嘉南水情燈號調整為黃燈，18日起減壓供水。南水局表示，曾文、烏山頭兩座水庫蓄水總量是歷年11月的第六低，在11月汛期未結束前就管控嘉南用水，顯見水情嚴峻。

以灌溉為主的全台最大水庫曾文水庫和連通的烏山頭水庫，目前有效蓄水總量1億7667萬公噸。依水利署南區水資源局統計，這個數據是兩座水庫營運47年來，11月同期排名倒數第6。最低有效蓄水總量依序是1993年9334萬公噸、1995年1億436萬公噸、2003年1億3870萬公噸、1980年1億4822萬公噸、1991年1億6789萬公噸。

雖然曾文、烏山頭水庫今年有效蓄水總量未創下同期新低，但11月中旬就調整水情燈號及減壓供水，南水局人員說，在11月汛期未結束前就開始管控嘉南地區用水，確實是以往少見，顯見全台水情嚴峻。

南水局人員認為，往年曾文水庫11月蓄水率至少有8成，即使南部開始進入枯水期，但北部還是有雨，如今採取斷然措施，可能和全台普遍性少雨缺水有關。

嘉南灌區今年二期稻作已完成供灌，今年秋冬雜作及明年一期稻作是否供灌還待中央評估決定；南水局人員表示，若是今年秋冬雜作及明年一期稻作決定停灌，依當前曾文、烏山頭水庫，以及南化水庫有效蓄水量，加上減壓供水及階段性限水，足以供應台南民生及工業用水直到明年5月梅雨季。

依南水局今天下午最新水情資訊顯示，曾文水庫有效蓄水量1億1907萬公噸，蓄水率23.42%；烏山頭水庫有效蓄水量5760萬公噸，蓄水率73.13%；供應台南民生及工業用水的南化水庫，有效蓄水量8417萬公噸，蓄水率92.7%。

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南化水庫 限水

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