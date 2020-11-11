留意血壓變化 高血壓者提醒「722原則」

「冬天將至，長者及有高血壓者應注意血壓控制！」食藥署11日舉辦「冬天到，血壓控制藥注意」記者會，關心民眾應多注意溫度變化，做好保暖措施，尤其長者及有高血壓相關慢性病的病人都應該多注意自身血壓的控制。

養成量血壓習慣

食藥署簡任技正黃琴喨表示，成年人正常血壓值的收縮壓應小於或等於120 mmHg(毫米汞柱)，且舒張壓應小於或等於80 mmHg；當收縮壓達130 mmHg 或舒張壓達85 mmHg，血壓即有偏高情形；當收縮壓達140 mmHg或舒張壓達90 mmHg以上就為高血壓。

「民眾應養成測量血壓的習慣。」黃琴喨建議，一般人應每月量1次；40歲以上、停經婦女應每週量1次；有高血壓者或高風險族群，測量血壓應遵守「722原則」，即每週量7天、每天早上起床與晚上睡前共量2回、血壓量2回取平均值，才能隨時掌握血壓波動，調整用藥。

做好血壓3C管理

「高血壓是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的共同危險因子。」黃琴喨強調，若經確診為高血壓，應依醫囑吃藥控制，醫師會根據病人年齡、血糖、腎功能等因素，給予適合的藥；此外，民眾就醫時，應向醫師清楚說明病史、生活飲食習慣、居家血壓紀錄及用藥的不良反應，以利醫師調整用藥。

食藥署呼籲，民眾應做好血壓3C自我管理：記得定期量血壓(Check)，自我監測、記錄血壓變化，也可幫助醫療人員了解血壓控制情形，作為治療依據；健康生活型態不可少(Change)，落實良好生活型態，冬令進補時，應注意低油、低糖、低鹽、高纖飲食，拒絕菸酒，適度運動；按時吃藥要記牢(Control)，高血壓病人應持續規律服藥，切勿擅自停藥或更改服藥劑量，讓病情得到妥善控制。

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