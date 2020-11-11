科技公司主管動脈瘤壓迫第3對腦神經 一物件看成兩個

一名科技公司主管視覺出現疊影複視的現象，聯新國際醫院醫師安排核磁共振，確認顱內動脈瘤壓迫第三對腦神經（管視覺影像），手術後過3個月動脈瘤萎縮至原來的三分之一，視覺改善。

聯新國際醫院神經醫學中心執行院長陳啟仁醫師表示，動脈瘤是一顆不定時炸彈，危及健康，發生率3.2%，每百人有3.2人發生比率相當高，通常動脈瘤不容易發現，可能要等到動脈瘤破掉才顯現，但是到這程度致死率相當高。如今可以透過核磁共振，與血管攝影檢查是否有動脈瘤。

這名科技公司主管，主要症狀為眼睛出現複視，一個物體看成兩個而且不清楚，到聯新國際醫院接受核磁共振檢查，結果是顱內動脈瘤壓迫第三對腦神經影響視覺影像。陳啟仁醫師説，因為個案已經危及健康，和當事人討論，決定採以導流支架（密網支架）手術，3個月後再用核磁共振追蹤動脈瘤，已經萎縮至原來的三分之一，複視情形大幅改善。

陳啟仁提醒和建議40歲以上民眾，接受核磁共振與血管攝影檢查，預防動脈瘤壓迫第三對腦神這種不定時炸彈，及早檢查發現症狀，有利於及早提出對策維護健康。