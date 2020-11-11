一期稻作是否休耕近期拍板 嘉南等六縣市水情最嚴峻

經濟部今天宣布，嘉義、台南地區18日起水情燈號調為黃燈，啟動夜間減壓供水。農委會農田水利署表示，旱災中央災害應變中心將於11月25日召開水情會議，很有可能決議台南明年一期稻作是否休耕，目前農業用水最嚴峻的六縣市分別為台南、嘉義、台中、桃園、新竹、苗栗六縣市。

農田水利署長蔡昇甫表示，嘉義、台南啟動減壓供水是針對民生跟工業用水，至於農業用水部分，應變中心將在11月25日召開水情會議，很有可能討論到台南一期稻作是否停灌的問題，因為如果再不下雨，11月底水情將更加嚴峻，且明年台南一期稻作以插秧時間往前推算育苗時間，必須在12月前做決定才比較恰當，免得育苗業者投資後，卻因停灌休耕造成損失。

蔡昇甫說，台南插秧時間跟中部、北部至少差一個月，台南一期稻作是否休耕要在11月底決策最為適當，中部、北部約在12月下旬決定，但還是要尊重應變中心指揮官跟與會部會的討論結果。

目前農水署評估各縣市農業水情，宜蘭、花蓮、台東、高雄、屏東「審慎樂觀」，彰化、雲林、南投若加強灌溉管理或輪灌仍有機會度過難關，最嚴峻是台南、嘉義、台中、苗栗、新竹、桃園，還有待持續評估。

糧食安全問題，蔡昇甫指出，現在安全存糧有9個月，隨著二期稻作陸續收割，至少可再增加3個月的安全存糧，也就是說到年底前，安全存糧會有一年以上。明年有些審慎樂觀或足以度過難關的縣市，也會有一期稻作收成，糧食安全不會有疑慮，國人可以放心。