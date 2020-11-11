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美領地大選嚴重出包 選後一周發現上百包未點選票

臺大開辦中醫養生課程 教您提升免疫力 健康自己守護

文 / 臺灣大學進修推廣學院提供

臺大進修推廣學院邀您透過「中醫保健系列課程」，運用中醫調養陰陽氣血，擁有真正和諧與健康的身體。目前招生中的是中醫【經絡保健】系列課程，設有平日班及假日班，每期課程皆獨立招生，109年11月20日前報名繳費可享特別優惠，歡迎所有關心健康的人報名參加，相關課程資訊可至【臺大推廣教育網】查詢，或致電02-23620502洽詢。

自我按摩，是人體對酸痛的自然反應；在身體出現病痛未能就醫之前，正確的按摩推拿，可及時減輕病患的不適。中醫十二經絡包含「手三陰」，是指肺經、心包經、心經；「手三陽」，是指大腸經、三焦經、小腸經；「足三陰」，是指肝經、脾經、腎經；「足三陽」則是指胃經、膽經、膀胱經。經絡與臟腑之間互有聯絡，使五臟六腑功能更加健全。

平日班【足三陰篇】即將於109年12月3日星期四下午開班。如膝蓋痠痛、關節不靈活、足底筋膜炎等症狀，屬下肢血液循環循環不良引起的病症，可靠調理足部三陰經來改善。亦可運用經絡來調理內臟，如保養肝經，可疏通鬱結夜夜好眠，排毒常保好氣色；時常按摩腎經，掌握抗老關鍵，常保青春活力；調理脾經可補氣排濕消水腫，改善各種婦科男科疾病。

假日班【足三陽篇】將於110年1月10日星期日上午開班。諸如膏肓痛、背痛、腰痛及坐骨神經痛，是門診中常見的痠痛困擾，時常敲打按摩腰背部的膀胱經及大腿外側的膽經，可以改善痠痛，並有助於內臟健康。而位於腿部前面的胃經，是健胃整腸及養生抗衰老的重要經絡。透過課程認識穴位與自製按摩油教學，讓您的按摩更有效。

臺大「中醫保健課程」開設不同系列主題之平日與假日班程，內容設計皆適合一般民眾，無任何中醫知識背景者亦可報名參加。搭配不同課程主題，課堂中將進行實作活動，由中醫師教導學員如何運用常見的養生藥材，自製簡易養生茶飲藥膳包，或自製經絡按摩油，讓您從日常生活中實踐中醫調理與保養！歡迎各界關心自己與家人健康的朋友踴躍報名參加！

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