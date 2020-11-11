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熟女抓住青春尾巴 陰道雷射治療搶救幸福、改善漏尿

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰基婦產部婦女泌尿健康中心主任孫茂榮以雷射新科技治療改善停經期後婦女生殖泌尿道症狀、提高生活品質。記者林敬家／攝影
彰基婦產部婦女泌尿健康中心主任孫茂榮以雷射新科技治療改善停經期後婦女生殖泌尿道症狀、提高生活品質。記者林敬家／攝影

52歲珍珠（匿名）與先生感情好，可是自從更年期後，陰道乾澀搔癢甚至有輕微漏尿症狀，導致在親密行為時遭遇嚴重疼痛問題，有苦難言的珍珠接受雷射治療後解決乾澀、疼痛問題，改善生活品質。

台灣婦女泌尿暨骨盆醫學會理事長、彰基婦產部婦女泌尿健康中心主任孫茂榮表示，婦女更年期前後，產後哺乳期以及因婦科癌症與乳癌後治療，卵巢功能退化雌激素分泌減少，導致陰道失去彈性與張力及泌尿道萎縮，造成停經期後婦女生殖泌尿道症候群，包括陰道黏膜萎縮、陰道鬆弛、乾澀、性交疼痛、灼熱、搔癢，甚至產生排尿障礙、頻尿、漏尿等令人尷尬的困擾，降低了生活品質、性生活滿意度及自信。

珍珠說，2016年起因心悸、脹氣、痠痛，經朋友提醒她才開始接受更年期障礙治療，也順利排除不適，但陰道乾澀症狀問題未能解決。

孫茂榮表示，陰道乾澀傳統治療方式包括陰道保濕劑或陰道潤滑劑，但效果短且使用上不便，口服女性荷爾蒙或外用荷爾蒙塗劑，效果只有10到25%，又有女性荷爾蒙使用致癌的疑慮，頻尿及輕度尿失禁傳統治療方式包括藥物，但副作用大 接受度低， 骨盆底肌訓練運動（凱格爾運動）也常因忙碌、不易學習及缺乏恆心而成效不彰。

孫茂榮指出，新的陰道雷射治療可提升陰道壁細胞含水度與血管新生，強化陰道壁結構的緊緻與彈性，促使原本薄而平滑、萎縮乾澀無彈性的陰道壁，改變成為厚實溼潤、有皺摺、較有彈性的健康陰道，改善停經期後婦女生殖泌尿道症狀。

更年期 頻尿 癌症

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