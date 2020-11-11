熟女抓住青春尾巴 陰道雷射治療搶救幸福、改善漏尿

52歲珍珠（匿名）與先生感情好，可是自從更年期後，陰道乾澀搔癢甚至有輕微漏尿症狀，導致在親密行為時遭遇嚴重疼痛問題，有苦難言的珍珠接受雷射治療後解決乾澀、疼痛問題，改善生活品質。

台灣婦女泌尿暨骨盆醫學會理事長、彰基婦產部婦女泌尿健康中心主任孫茂榮表示，婦女更年期前後，產後哺乳期以及因婦科癌症與乳癌後治療，卵巢功能退化雌激素分泌減少，導致陰道失去彈性與張力及泌尿道萎縮，造成停經期後婦女生殖泌尿道症候群，包括陰道黏膜萎縮、陰道鬆弛、乾澀、性交疼痛、灼熱、搔癢，甚至產生排尿障礙、頻尿、漏尿等令人尷尬的困擾，降低了生活品質、性生活滿意度及自信。

珍珠說，2016年起因心悸、脹氣、痠痛，經朋友提醒她才開始接受更年期障礙治療，也順利排除不適，但陰道乾澀症狀問題未能解決。

孫茂榮表示，陰道乾澀傳統治療方式包括陰道保濕劑或陰道潤滑劑，但效果短且使用上不便，口服女性荷爾蒙或外用荷爾蒙塗劑，效果只有10到25%，又有女性荷爾蒙使用致癌的疑慮，頻尿及輕度尿失禁傳統治療方式包括藥物，但副作用大 接受度低， 骨盆底肌訓練運動（凱格爾運動）也常因忙碌、不易學習及缺乏恆心而成效不彰。

孫茂榮指出，新的陰道雷射治療可提升陰道壁細胞含水度與血管新生，強化陰道壁結構的緊緻與彈性，促使原本薄而平滑、萎縮乾澀無彈性的陰道壁，改變成為厚實溼潤、有皺摺、較有彈性的健康陰道，改善停經期後婦女生殖泌尿道症狀。