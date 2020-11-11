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閃電颱風無挹注 嘉南18日起第一階段限水

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

旱災中央災害應變中心於今（11）日召開第二次工作會報，由指揮官經濟部長王美花親自主持。王美花表示，上周閃電颱風沒有為西部水庫集水區帶來明顯降雨，且依氣象局研析，後續降雨機率相對減少，經共同討論決定，嘉義及台南地區自11月18日起將原為水情提醒的綠燈，調整為減壓供水的黃燈。

王美花指出，嘉南地區18日調為黃燈後，於夜間離峰及特定時段降低自來水管壓供水，同時停供行政機關及國營事業非急需或非必要用水；桃竹苗及台中地區則維持減壓供水的黃燈。

王美花並要求經濟部水利署、台灣自來水公司及地方政府到水情黃燈地區的科學園區、工業區及加工出口區查核節水情形，同時也請各地方政府及農田水利署管理處注意渠道在沒有輸水情況下，配合加強辦理清淤及注意環境衞生，避免病蟲滋生。

依據中央氣象局分析，由於受反聖嬰現象影響持續發展，明年2至4月雨量偏少的機率高，且目前進入枯水期後，降雨也將逐漸減少，王美花要求氣象專業分組就明年一期稻作灌溉需求，11月、12月所需降雨發生機率進行研析並提出建議。

王美花指出，日前所提出抗旱水源緊急應變計畫，包括抗旱水井目前已有115口併入自來水系統，今日再新增桃園7口抗旱井，可增抽水量每日1.1萬噸，其他31口將於12月底前陸續完成；埤塘水源3座可併入自來水系統，其中桃園大圳1-4池已11月4日啟用，至11月10日止供水約3萬噸，另2座預計於12月中旬前完成，其餘49座供民眾產業取用。

同時，全台開放共65處水資源回收中心放流水，提供每日42.5萬噸次級用水，另新竹南寮新設置緊急海淡水每日產水1.3萬噸，預計於明年1月底先完成0.3萬噸，2月底再完成1萬噸。

王美花 抗旱 氣象局

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