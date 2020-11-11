印尼移工「零付費」明年實施 勞長：片面改變 無法接受

針對印尼政府片面突然宣布自明年元月起輸出移工的護照簽證、來回機票、訓練費等費用，皆轉由雇主負擔，引發我國雇主抗議。勞動部長許銘春今受訪時表示，根據上屆台印雙邊會議結論，若要變更勞動政策或制度，需先告知對方，並進行協商，有共識後才能執行，若印尼執意片面實施，我方沒辦法接受，外交部目前也在評估其他移工來源國。

印尼政府要求我國移工僱主支付的11項目，包括移工往返機票、工作簽證、勞動契約驗證（我方）、公司服務費（國外仲介費）、護照更換、良民證（海外）、印尼海外勞工社會保險、海外健康檢查、其他國家要求進行補充檢查項目、印尼國內出發地點當地交通運輸費用、住宿（指當地的住宿，如機場地的住宿費用）。

針對印尼上月20日的回函，許銘春說，印尼回函只告知適用行業，以及改由雇主負擔的11個項目，細節通通都沒有，我國已經再度去函希望印尼提供更詳盡的資料。

許銘春強調，根據台印第7屆雙邊會議結論，任何勞工政策與制度若要變動，都必須要先告知對方，雙方也須經過溝通、協調，達成共識後才能執行，我國堅持應尊重、遵守會議結論，對於印尼片面改變，沒辦法接受，這不是一個國家對他國應有的態度。

她指出，這是國與國之間外交的尊重與誠信，印尼應遵守會議結論，這11項欲由雇主負擔的項目合不合理，都可以討論，並非不能談，但必須充分告知對方，坐下來協商、溝通。

許銘春表示，台印每年都會針對移工相關議題進行討論，目前我國仍希望朝友善立場應對，至於新開發移工來源國的部分，外交部正在評估適當的來源國，由於移工來源國牽涉國安、外交議題，勞動部會尊重外交部考量。

她也重申，我國當然有因應對策，但涉及兩國談判，現階段不宜對外說明。