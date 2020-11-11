快訊

美領地大選嚴重出包 選後一周發現上百包未點選票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印尼移工「零付費」明年實施 勞長：片面改變 無法接受

聯合報 / 記者葉冠妤/台北即時報導
勞動部長許明春。本報資料照片
勞動部長許明春。本報資料照片

針對印尼政府片面突然宣布自明年元月起輸出移工的護照簽證、來回機票、訓練費等費用，皆轉由雇主負擔，引發我國雇主抗議。勞動部長許銘春今受訪時表示，根據上屆台印雙邊會議結論，若要變更勞動政策或制度，需先告知對方，並進行協商，有共識後才能執行，若印尼執意片面實施，我方沒辦法接受，外交部目前也在評估其他移工來源國。

印尼政府要求我國移工僱主支付的11項目，包括移工往返機票、工作簽證、勞動契約驗證（我方）、公司服務費（國外仲介費）、護照更換、良民證（海外）、印尼海外勞工社會保險、海外健康檢查、其他國家要求進行補充檢查項目、印尼國內出發地點當地交通運輸費用、住宿（指當地的住宿，如機場地的住宿費用）。

針對印尼上月20日的回函，許銘春說，印尼回函只告知適用行業，以及改由雇主負擔的11個項目，細節通通都沒有，我國已經再度去函希望印尼提供更詳盡的資料。

許銘春強調，根據台印第7屆雙邊會議結論，任何勞工政策與制度若要變動，都必須要先告知對方，雙方也須經過溝通、協調，達成共識後才能執行，我國堅持應尊重、遵守會議結論，對於印尼片面改變，沒辦法接受，這不是一個國家對他國應有的態度。

她指出，這是國與國之間外交的尊重與誠信，印尼應遵守會議結論，這11項欲由雇主負擔的項目合不合理，都可以討論，並非不能談，但必須充分告知對方，坐下來協商、溝通。

許銘春表示，台印每年都會針對移工相關議題進行討論，目前我國仍希望朝友善立場應對，至於新開發移工來源國的部分，外交部正在評估適當的來源國，由於移工來源國牽涉國安、外交議題，勞動部會尊重外交部考量。

她也重申，我國當然有因應對策，但涉及兩國談判，現階段不宜對外說明。

印尼 移工 許銘春

延伸閱讀

無薪假補貼放寬 最多領12個月

因應疫情 勞動部延長實施安心就業計畫

勞長：勞保年改 政府要多擔待

勞保財務3年精算一次 下次報告111年公布

相關新聞

「梵高」轉中颱 彭啟明：周四、周五降雨機率大

「梵高」颱風動向備受各界關注，中央氣象局今上午宣布，梵高正式轉為中颱，目前中心位置在北緯 14.7 度，東經 124.7...

國旅孝親專案草案曝光 限定55歲以上、最高補助4500元

受到疫情影響，國境遲未開放，隨著安心旅遊補助結束，又適逢國旅淡季，不少業者擔憂撐不下。為此，交通部擬推平日團遊獎助、春節...

台中捷運試營運免費搭一個月，12月19日通車！路線、票價、特色景點玩起來

民眾盼望已久，台中終於邁入捷運時代！台中市第一條捷運，同時也是中台灣首條捷運線，台中捷運綠線自11月16日至12月15日展開試營運一個月，並將在年底前，12月19日會正式通車，到底捷運路線經過哪些地方？票價怎麼算？沿途有哪些景點可以去玩呢？趕快一起來看看吧！

10天票房衝2.7億！《鬼滅之刃》為何能比《七龍珠》《海賊王》還紅？

1套發行不到5年、已完結的少年漫畫，卻橫掃日、台兩地，無休止地打鬼的故事，為何會讓台日成千上萬的少男少女陷入瘋狂？

一期稻作是否休耕近期拍板 嘉南等六縣市水情最嚴峻

經濟部今天宣布，嘉義、台南地區18日起水情燈號調為黃燈，啟動夜間減壓供水。農委會農田水利署表示，旱災中央災害應變中心將於...

嘉南主要水庫集水區遲不降雨 18日開始夜間減壓供水

經濟部次長曾文生今天宣布，嘉南地區18日起水情燈號將調整為黃燈，啟動夜間減壓供水。南區水資源局副局長鄒漢貴表示，收到中央...

全台水情吃緊 台南終於要減壓供水了

經濟部今天舉辦災害應變會議，會中決議台南與嘉義將從18日起啟動夜間減壓供水，管線末端用戶將受到影響，此外，嘉南地區明年一...

吃中藥治新冠肺炎？中醫藥的民族主義爭議

雙黃連中成藥所顯示的問題層次極低，本質是「宣傳不實」或「專業詐欺」的法律問題。就專業倫理與法律規範來看，應該很容易糾舉處理。但投機者之所以能夠逃過制裁，正是因為他們一開始就鑽進了高層次的縫隙中。中醫藥所象徵的民族主義被濫用，成為投機者的保護傘。

熟女抓住青春尾巴 陰道雷射治療搶救幸福、改善漏尿

52歲珍珠（匿名）與先生感情好，可是自從更年期後，陰道乾澀搔癢甚至有輕微漏尿症狀，導致在親密行為時遭遇嚴重疼痛問題，有苦...

閃電颱風無挹注 嘉南18日起第一階段限水

旱災中央災害應變中心於今（11）日召開第二次工作會報，由指揮官經濟部長王美花親自主持。王美花表示，上周閃電颱風沒有為西部...

5大文創園區總檢 文化部擬提文創園區白皮書

文化部轄下有全台5大文化創意園區，10多年來，每個園區發展方向不一。文化部長李永得今天表示，預計明年6月提出文化創意產業...

印尼移工「零付費」明年實施 勞長：片面改變 無法接受

針對印尼政府片面突然宣布自明年元月起輸出移工的護照簽證、來回機票、訓練費等費用，皆轉由雇主負擔，引發我國雇主抗議。勞動部...

熱門新聞

抵制電商雙11！全台獨立書店紛紛宣布11日歇業 網喊「不要啊」

「梵高」轉中颱 彭啟明：周四、周五降雨機率大

國旅孝親專案草案曝光 限定55歲以上、最高補助4500元

限量3萬盒！萊爾富11月12日再推「丹寧藍」炫彩醫療口罩

六福村驚見「川普墓碑」網轟丟臉 園方發聲明解釋

雙11達美樂外帶小披薩「111元」 限時快閃最高省168元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。