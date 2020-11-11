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遊輪旅遊市場復甦 藍寶石公主號預告明年將回歸

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
公主遊輪今宣布，2021年將由藍寶石公主號，以基隆為母港佈局台灣市場。圖／公主遊輪提供
公主遊輪今宣布，2021年將由藍寶石公主號，以基隆為母港佈局台灣市場。圖／公主遊輪提供

受到疫情影響，全球遊輪市場幾乎停擺，不過公主遊輪今宣布，2021年將由藍寶石公主號，以基隆為母港佈局台灣市場。公主遊輪行銷總監陳欣德表示，目前初步規畫明年4至8月營運國內跳島航線 (金門、澎湖與馬祖)，若屆時國際疫情減緩及旅遊禁令解除，期望能調整布局並增加國際日韓航線。

公主遊輪行銷總監陳欣德表示， 為帶給台灣賓客全新升級的體驗，藍寶石公主號採用全新穿戴式裝置「勛章假期」(MedallionClass)，取代傳統的船卡，讓遊輪旅遊安全更加分。

遊輪主要提供服務項目包括無接觸登船與離船，旅客只要在家即可使用該應用程式填寫個人資料、旅行清單、喜好、帳戶資料與旅行健康申明書，享受簡便快速的登船手續，整個報到和登船手續會維持社交距離。

此外，還有自動解鎖艙房、無接觸式交易、隨處隨選點單、勛章網路 – 海上最佳Wi-Fi、行動服務請求、智慧裝置娛樂內容等服務。

其中自動解鎖艙房，只需要靠近房門，即可自動解鎖進房，不僅方便也能減少觸碰公共物品的機會。且無論賓客身在哪裡，即使正在移動，都可以訂購遊輪所提供的餐食、飲料和商品也能送達手中，有效維持防疫規定。

為了防疫，公主遊輪表示，將加強船上已在執行的嚴謹清潔規範，和升級HVAC通風系統至MERV 13等級濾網，每5至6分鐘在公共區域和艙房通風換氣，並在重點區域加裝HEPA 過濾系統。

疫情 航線

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