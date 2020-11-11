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美領地大選嚴重出包 選後一周發現上百包未點選票

只送不賣！華航彩繪機躍上2021年月曆 每月主題一次看

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
華航彩繪機躍上2021年月曆。圖／中華航空提供
華航彩繪機躍上2021年月曆。圖／中華航空提供

華航空2021 年月曆嶄新亮相。華航說，以「絢耀世界 台灣之美( The Beauty of Taiwan, A Shining Star of the World )」為主題，將台灣多元樣貌的人文特色推廣國際，首度引領民眾回顧華航歷年具台灣特色彩繪機，封面選用帝雉號作為嶄新一年的開始，穿越雲層象徵全新出發，承載台灣的美好，絢耀全世界。

華航說，台灣孕育無數國際驕傲，翻開2021年月曆，回顧華航陪伴台灣淬煉60年的精采，以蝴蝶蘭彩繪機、藍鵲號彩繪機、原住民彩繪機、水果彩繪機、三熊友達彩繪機、台灣觀光彩繪機六款經典彩繪機為主題，揉合台灣獨有文化與自然物種，帶領民眾收藏臺灣的多元樣貌，也呈現華航對這塊土地的深刻情感。

華航說，1、2月以清雅淡麗的蝴蝶蘭呼應台灣蘭花王國的美譽；3-4月將台灣藍鵲及油桐花成為設計元素，相互映照出台灣得天獨厚的美；5-6 月選用排灣族最具象徵性的百步蛇傳統圖騰，展現多元文化瑰麗；7-8 月以台灣四季飽滿果實，象徵招牌寶島滋味；9-10 月則是台灣黑熊為主角，表達華航無論順逆都奮勇直前的台灣精神；11-12月以歲末煙火慶典為發想，勾勒大台北城市夜景，綻放華航對新一年的期待與祝福。

華航表示，每頁主題並融入天空及雲彩設計巧思，希望藉此喚醒民眾搭機時望向窗外的那份期待，示意華航未來將持續帶領旅客翱翔天際。

華航說，月桌曆發表向來受到各界矚目及期待，更是民眾爭相收藏的紀念品，今年桌曆改版設計分割翻頁，可依個人喜好自由更替，天天充滿新鮮感，並較往年加大尺寸，曆表也調整為單月一張，提升整體書寫空間。2021年華航月桌曆同樣只送不賣，喜愛華航的粉絲們可鎖定中華航空Facebook與Instagram粉絲專頁，將舉辦留言抽獎活動，限量送出華航月曆10名、桌曆10名。

華航彩繪機躍上2021年月曆。圖／中華航空提供
華航彩繪機躍上2021年月曆。圖／中華航空提供

華航 月曆

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