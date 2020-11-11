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罕見急性手中風 及時導管手術免除截肢風險

中央社 / 花蓮縣11日電

隨著天氣變冷，有心血管疾病患者要多加注意，花蓮一名79歲阿嬤日前因罕見的急性上肢動脈阻塞，導致左手劇烈疼痛、冰冷發紫無力，所幸及時就醫接受導管手術，免除截肢風險。

花蓮門諾醫院今天分享一則罕見「急性手中風」案例，心臟血管內科主治醫師陳翰興說，一般來說中風絕大部分是由於血栓栓塞導致，而這些血塊大多是在心臟內形成後流出，較常見是阻塞腦部，這一例是阻塞在病人左鎖骨下動脈-腋動脈。

79歲李姓阿嬤有高血壓、心律不整（心房顫動）、瓣膜性心臟病病史，她說，當時左上臂痛到掉下眼淚，經過治療，現在舉手、握拳、做家事等都沒問題。

李阿嬤9月6日突然感到左上臂劇烈疼痛，左手冰冷發紫發麻、無力、冒冷汗，家屬送至醫院急診，當時阿嬤意識清楚，無胸痛及其他神經性症狀。

陳翰興說，經電腦斷層發現病人左手腋動脈完全阻塞，緊急施以導管手術，轉加護病房觀察，繼續抗凝血治療，3天後病情穩定，病人出院。

陳翰興指出，血栓栓塞如果在6小時內血流恢復，通常缺血肢體可完全恢復正常；當肢體缺血6至12小時內肌肉開始死亡，12至20小時後神經破壞，而24至48小時皮膚壞死。

年紀大、有心律不整，特別是心房顫動、三高、抽菸的病人為高危險群，若發生急性動脈缺血症狀，應儘早就醫接受導管治療，以免錯過黃金治療時間，也就是6小時內，否則將會增加壞死、截肢的風險。

阿嬤 中風 手術

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