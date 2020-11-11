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歡慶40週年 中國醫大附醫時光迴廊見證成長

中央社 / 台中11日電

中國醫藥大學附設醫院歡慶40週年，今天舉辦慶生會，院長周德陽宣示，將發展尖端、智能、精準及數位整合醫療體系，並揭幕時光迴廊文史館，見證40年來的成長蛻變。

中國附醫歡慶40週年，以「璀璨40，感謝有你」為主題，感恩社會各界的支持與答謝院內同仁的努力，並策劃一系列慶祝活動。

為回首從蓽路藍縷至穩健成長的歷史印記，院方在中國醫藥大學立夫教學大樓6樓設置時光迴廊文史館，今天正式開放，為系列院慶活動揭開序幕，現場還邀請中國醫大副校長林正介、服務屆滿40年的同仁，以及壽星寶寶一同出席歡慶中國附醫生日快樂。

周德陽表示，中國醫大附醫一路走來，除台中總院外，還有14家分院，不只在市區，也在資源缺乏的偏鄉設置醫療據點，展望未來10年，將以美國梅約醫學中心（Mayo Clinic）做為學習的標竿，打造以病人為中心的友善醫院，發展尖端、人工智慧、精準、數位整合的醫療體系，大家一起攜手再創璀璨未來。

周德陽指出，16日登場的院慶大會，將表揚資深員工、志工團隊，還有服務滿40年的同仁出席。當晚則在台中國家歌劇院，邀請國立台灣交響樂團演出，在悠揚樂聲中，一起歡慶中國附醫40歲生日快樂。

中國醫藥大學 交響樂團

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