右上側腹痛、食慾不振、體重減輕 小心罹患膽管癌

1名44歲女子近來經常右上側腹痛，且食慾不振、體重明顯減輕，醫師檢查發現她的黃疸指數偏高，兩側肝內膽管擴張、膽道末端有0.8公分狹窄，原本初步診斷是阻塞性黃疸，於是替她植入膽道支架，引流膽汁，後來又經內視鏡膽道內病兆切片，查出她罹患了膽管癌；經外科切除腫瘤，目前接受化療中。

長安醫院肝膽腸胃科醫師余承儒上午指出，阻塞性黃疸除常見的膽管結石外，惡性腫瘤也是原因之一。膽管癌早期不易發現，取得組織確認也不易，過去通常需由外科醫師手術確診，現在則可透過ERCP經內視鏡逆行性膽胰管攝影術，將切片夾經由內視鏡伸進膽管裡腫瘤取樣做確診。

他說，膽管癌是一種從膽管上皮細胞長出來的惡性腫瘤，是除肝癌外，第二常見的肝膽惡性腫瘤。一般來說，膽管癌少見於年輕病患，被確診的患者大都是60~70歲的人，且男性略多於女性，這名女性算是罕見病例。

余承儒說，大部分膽管癌並無明顯成因，但一些造成膽管慢性發炎的疾病，如原發性硬化性膽管炎、膽道寄生蟲感染的病患，或是有纖維多囊腫肝疾病患者，都比一般人更容易產生膽管癌。另外如膽管結石或先天膽道異常，或是發炎性腸炎患者，也被認為是產生膽管癌的危險因子。

他提醒，一般只有出現在肝門或總膽管附近的膽管癌，才會因為膽管阻塞而造成皮膚癢、黃疸、眼睛泛黃及小便呈茶褐色等症狀，比較容易被診斷出來。但大部分出現在肝臟裡面的膽管癌，症狀並不明顯。民眾一旦出現右上側腹痛，或噁心、食慾不振及體重減輕等不特定症狀時，要盡早就醫檢查，有可能是膽管癌的初期徵兆，早期發現才能早期治療。