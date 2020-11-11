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新增農地工廠僅拆3家 陳吉仲：年底前對200家斷水電

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
時代力量立委陳椒華。記者吳姿賢／攝影
時代力量立委陳椒華。記者吳姿賢／攝影

工廠管理輔導法去年修正通過，2016年5月20日以後新增農地工廠「即報即拆」，但至今拆除案件僅3件，挨批態度消極。農委會主委陳吉仲今天表示，預估年底前至少對200家新增農地工廠斷水斷電。

立法院經濟委員會今天審查農委會110年度預算，立委陳椒華指出，農地工廠問題嚴重，但現在僅拆除3間新增農地工廠，斷水斷電數量也不多，且地方若不拆除農地工廠，農委會也沒有政策工具可以保護農地。

陳吉仲說，年底前希望針對至少200家新增農地工廠斷水斷電，但拆除是地方業務，若一定期限內仍不拆除，經濟部可以透過工輔法要求台電、台水公司斷水斷電，有一定程序，現在會公開透明執行進度，讓大家不得也不敢在農地蓋工廠。

陳吉仲說，現在已經稽查449家，該執行的工作會盡快執行，會請經濟部協助。

農地工廠 農委會 陳吉仲

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