農委會110年度廣宣經費1774萬元 陳吉仲：全數專項編列

民眾盼望已久，台中終於邁入捷運時代！台中市第一條捷運，同時也是中台灣首條捷運線，台中捷運綠線自11月16日至12月15日展開試營運一個月，並將在年底前，12月19日會正式通車，到底捷運路線經過哪些地方？票價怎麼算？沿途有哪些景點可以去玩呢？趕快一起來看看吧！

2020-11-11 10:38