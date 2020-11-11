農委會110年度廣宣經費1774萬元 陳吉仲：全數專項編列
農委會先前辦理媒體宣導採購案未採用專項方式編列預算，遭到監察院調查。農委會110年度政策宣傳經費今天曝光，會本部編列經費1774萬元，至於防檢局辦理非洲豬瘟、動植物檢疫等宣導經費為7000多萬元，陳吉仲表示，110年度全數專項編列，符合監察院要求。
農委會108、109年度政策宣傳經費透過農業管理相關業務費支應，而非在預算籌編時專項編列經費，遭外界批評。立法院經濟委員會今天審查農委會110年度預算，根據預算書資料，農委會編列110年度政策宣導經費為1774萬元，分散在五項目中，並標示「辦理政策宣導相關經費」。
五項目包括企劃管理編列400萬元、科技管理編列300萬元、畜牧管理編列394萬元、輔導推廣編列380萬元、國際農業諮商與合作編列300萬元，作為政策宣導經費。
立委曾銘宗質詢，農委會先前辦理加強農業訊息因應對策計畫招標1450萬，導致1450成為網軍代名詞，且根據審計部報告，農委會違法編列廣告預算最為嚴重，未來應該依法編列。
陳吉仲表示，今年農委會政策宣導經費比去年還要少，而且全部都是專項編列，110年農委會本部廣告文宣總經費為1774萬元，防檢局辦理非洲豬瘟、動植物等防疫宣導預算則約7000多萬元。
陳吉仲說，一定依法辦理，現在預算編列部分，尤其文宣廣告項目，完全依照審計部要求辦理，且「去年1450招標案引起這麼大風波，怎可能不依照相關辦理」。
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