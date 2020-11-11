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國旅孝親專案草案曝光 限定55歲以上、最高補助4500元

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部擬仿效高鐵假期，和旅行業者合作推出「春節疏運孝親專案」。圖／報系資料照
交通部擬仿效高鐵假期，和旅行業者合作推出「春節疏運孝親專案」。圖／報系資料照

受到疫情影響，國境遲未開放，隨著安心旅遊補助結束，又適逢國旅淡季，不少業者擔憂撐不下。為此，交通部擬推平日團遊獎助、春節疏運孝親專案等方案。其中團由補助部分，以平日為主，2天一夜以上，每團補助1.5萬元，預計補助3萬6千團，補助經費約6億餘元，補助對象為合法旅行業，且須雇用無雇主的導遊領隊擔任隨團服務人員。

此外，北北基桃竹的旅宿業過去都以國際觀光客為主，但今年受到疫情影響，國際觀光客銳減，儘管交通部推安心旅遊補助，不過受惠多半是宜花東、離島等區域。

為此，交通部擬仿效高鐵假期，和旅行業者合作推出「春節疏運孝親專案」。觀光局表示，目前初步規畫將在明年2月8日至13日的春節前的離峰時間推出。由於是「孝親」專案，補助對象須為55歲以上民眾，且須向參與專案的旅館預定交通加上住宿的套裝行程，每房補助1500元，每一身分證可補助3次；換句話說，民眾最多一次可獲得3晚住宿、4500元補貼。

觀光局表示，春節疏運孝親專案的參與業者對象包括北北基桃竹的合法旅宿業，詳細方案目前還在研議中，預計今年底前對外公布。

春節 孝親 疫情 國旅補助

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