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影／失去心跳13分鐘他腦裡一片空白 低溫療法重生

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉基醫療團隊及吳濬宇(右三)醫師，今天召開低溫療法救腦損記者會。記者卜敏正／攝影
嘉基醫療團隊及吳濬宇(右三)醫師，今天召開低溫療法救腦損記者會。記者卜敏正／攝影

嘉義酒廠員工郭振瑞日前因急性心肌梗塞休克，到院前心跳停止、失去生命跡象，經13分鐘急救恢復心跳、仍昏迷，嘉義基督教醫院以低溫治療助他恢復健康、重回職場，他直言「 鬼門關走一圈」，真心感謝醫療團隊助他重生。

61歲的郭振瑞今天由妻子陪同，參加嘉基「低溫療法救腦損」記者會，感謝嘉基幫助重生；她的妻子直言，當初接獲丈夫心肌梗塞消息嚇壞了、連電話都拿不住，透過醫療團隊急救和低溫療法，丈夫已能夠回到職場工作。

郭振瑞說，今年5月在酒廠工作時突然昏倒，同事立即呼叫廠護幫忙急救送醫，昏倒時他就失去記憶，約1個月後才清楚發生什麼事，許多人都問「鬼門關走一圈看到什麼？」他坦言「腦裡一片空白、沒有記憶」，但現在已恢復九成、回到職場。

嘉基心臟內科重症加護病房醫師吳濬宇表示，患者失去心跳時第1時間酒廠護理師、消防救護員都持續CPR急救，到院又急救7分鐘才恢復心跳，檢查確定心肌梗塞後先做心導管手術將血管打通，生命徵象維持、昏迷指數8分，才實施低溫療法。

吳濬宇說明，低温治療主要目的在保護腦部，減緩或停止腦部損傷，先將病患中樞體溫降低至32至34度並持續24小時，因體溫每降1度，腦部氧氣代謝率就減少6到8%，降低大腦缺氧炎症反應、腦水腫及腦壓，同時下降全身代謝速率和氧氣消耗量。

「心跳復甦6小時是黃金治療期！」吳濬宇說，低溫治療18到80歲都適用，溫度控制及密切醫療監控照護非常重要，每半小時就要行不同項目身體評估，目前健保已有給付，但嚴重休克、凝血功能異常、大出血，或嚴重創傷、懷孕病人都不適用。

郭振瑞(中)感謝嘉基醫療團隊及吳濬宇醫師，用低溫療法幫助他恢復健康。記者卜敏正／攝影
郭振瑞(中)感謝嘉基醫療團隊及吳濬宇醫師，用低溫療法幫助他恢復健康。記者卜敏正／攝影

低溫 心肌梗塞 職場

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