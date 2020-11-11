「梵高」轉中颱 彭啟明：周四、周五降雨機率大

「梵高」颱風動向備受各界關注，中央氣象局今上午宣布，梵高正式轉為中颱，目前中心位置在北緯 14.7 度，東經 124.7 度，以每小時17公里速度，持續向西進行。

天氣風險公司總經理彭啟明也在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，周四下半天開始，由於梵高颱風通過菲律賓，開始有些水氣北上接近台灣附近，預估周四下半天開始到周五台灣中南部又會有下雨的機會，北部、東半部迎風面地區降雨範圍擴大且雨勢略大。周六、日隨著梵高颱風登陸越南，並逐漸減弱消散後，外圍水氣北上狀況可望趨於減緩。

彭啟明說，今天台灣上空的水氣顯著減少，只剩下迎風面的宜蘭仍持續有短暫陣雨，其他地方都轉乾，清晨在空曠地區的低溫仍低，中南部郊區仍只有16、17度，都會地區20、21度，顯著的有輻射冷卻效應。

彭啟明說，建議好好把握今明兩天，有個短暫空檔，稍微略乾一些，單純是東北風型的天氣，北部東北部雲量降多偶雨，中南部轉為多雲到晴的穩定天氣，白天溫度回升，但早晚溫差較大。

彭啟明表示，這幾天北部東半部部高溫23至25度，中南部可達28至30度，但要注意晨間氣溫仍偏低，大致都在18至21度，日夜氣溫變化明顯，尤其中南部地區早晚溫差可達8至10度，早出晚歸仍須留意適時增減衣物。

彭啟明表示，到周末前北部顯著緩回溫，相當舒適，未來一到兩周內仍未有明顯強冷空氣南下的趨勢。整體溫度上，邁入十一二月，預期溫度緩步遞降，建議該逐步為冬天做準備。