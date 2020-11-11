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翡翠灣飯店重新開幕！「福泰」接手 年底前3千有找

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
老牌翡翠灣福華飯店重新開幕，更名為「福泰翡翠灣渡假飯店」。圖／福泰翡翠灣渡假飯店提供
老牌翡翠灣福華飯店重新開幕，更名為「福泰翡翠灣渡假飯店」。圖／福泰翡翠灣渡假飯店提供

1994年在東北角開幕，原有26年歷史的翡翠灣福華渡假飯店4月傳出停業消息，業界譁然；福泰國際旅館管理顧問今發新聞稿指出，翡翠灣渡假飯店將由其負責管理，並於近日重新開放住宿訂房。集團副總薛志民指出，停業的半年間，集團主要針對設施補強、人員訓練兩部分著手，即起到年底的優惠房價已出爐，平日兩人房2,800元起，至於未來走向及售價，還在討論中。

據了解，日前剛落幕的ITF旅展已提前販售福泰翡翠灣的住宿券，各大求職網也陸續釋出徵才消息；甚至多個訂房網也早已釋出優惠，主打雙人升等四人房2,999元，但多已售罄。

翡翠灣福華飯店是北海岸第一間休閒度假飯店，坐落於北台灣最美的沙灘海岸，有海景標準客房、海景家庭客房、海景豪華客房三種房型，共240間客房，房間望出去即是沙灘海岸，視野絕佳。今年傳出因難敵疫情，加上不堪長期虧損，營運至4月底，歷經半年後重開幕，委由福泰集團經營管理。

重新開幕的福泰翡翠灣表示，今年4月停業維護後，許多熟客大嘆可惜，因此委由福泰飯店集團負責管理，同時開放住宿訂房，甫上線洽逢萬金石馬拉松訂房熱潮，一房難求。

福泰翡翠灣坐擁海岸，除有飛行傘、水上摩托車、香蕉船、風浪板等多樣水上活動外，附近景點包括野柳女王頭、朱銘美術館、金山老街、龜吼漁港等，過去吸引不少海外旅客選擇入住，預計國旅爆發潮也將重新吸納國內客。

電話：02-2492-6565

地址：新北市萬里區翡翠路17號

訂房中心：02-2719-2199 (服務時間周一~周五9:00~18:00)

海景豪華客房開窗即可看海。圖／福泰翡翠灣渡假飯店提供
海景豪華客房開窗即可看海。圖／福泰翡翠灣渡假飯店提供

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