影／電線桿上顯眼「小風車」 原來大有妙用

台中大甲幼獅工業區曾因高壓電桿有鳥築巢造成跳電，台電基隆區營業處為防類似狀況發生，在基隆河沿岸鳥類易築巢的電桿上，安裝靠風力轉動的驅鳥器，並用鏡面搭配顯眼的橘色塗漆，隨著風勢旋轉用來「嚇」鳥，讓牠們另外找地方築巢。

新北市汐止區五堵火車站外道路旁，有1組3根電線桿組合的電力傳輸設備。3根電線桿上方都有安裝「小風車」，風大時轉速快，風停時也靜止不動，讓人對它的用途感到好奇。

台電基隆區營業處表示，鳥類多用小樹桿、草藤築巢，可能會夾雜細鐵絲。電桿上方如果有鳥築巢，樹枝、鐵絲等都可能碰觸帶電體造成短路，甚至讓設備受損燒毀。

基隆地區多山，台電人員巡視發現或民眾通報發現鳥類在電力設備上築巢，通常會先予以清除，如果鳥類又會回來築巢，就會評估裝設驅鳥器，以防萬一。

台電分析，鳥類多會選擇在架空開關的電桿上築巢，因為開關剛好形式一個平台，成為鳥類眼中舒適的地點。鳥類也易沿河岸築巢，所以在基隆河岸的電線桿也會安裝驅鳥器。

大甲幼獅工業區2018年6月22日曾發生無預警停電，台電檢修發現1.14萬伏特的高壓電桿上有個鳥巢，因為下雨造成樹枝潮濕導電釀禍，還好電力一跳脫，電腦立即轉換為「自動轉供」，跳電時間不到1分鐘，且在中午用電離峰時段，未有造成工業區用戶重大損失。