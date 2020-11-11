影／亞東攜手南亞 為沙灘清除2.4公噸垃圾

亞東工業氣體自2017年起舉辦志工日活動，今年已邁入第四年。10月31日於北中南三地熱情展開淨灘活動。

亞東今年繼續邀請重要客戶之一，南亞科技共同參與志工日。當天共近300位志工化身海洋的守護神。三地共撿拾了2.4公噸的垃圾，與去年相較（1.1公噸）更是創下了新紀綠。而今年亞東志工日採結合Well-being的樂活概念，安排親子自行車活動。讓大小朋友盡情地探索各地風情。

為落實減塑觀念，亞東也持續邀請長期投入海洋教育推廣的講師－海湧工作室執行長陳人平，為全台員工進行「海洋生態講座」，讓淨灘活動變得格外有意義。

亞東工業氣體總裁歐柏叡（Olivier BLACHIER），以及南亞科技資材處陳琨源處長在受邀致詞時，均表示：「台灣是一個美麗的海島，守護海洋環境對我們至關重要。透過人人都能輕鬆參與的淨灘，我們能對小孩展現環境保育的意義，這是最好的親子機會教育。感謝北中南300位志工的親自參與，大家一起為環境做出貢獻。」

活動最後統計，新竹南竂漁港共撿拾1,763公斤、台中溫寮漁港504公斤、以及高雄阿公店溪南岸157公斤，總計多達2,424公斤垃圾量。淨灘活動最後，就在志工們高喊：「南亞、亞東，淨灘成功！」後豐收落幕。而亞東也承諾明年將繼續擴大舉辦志工日的淨灘活動，期許號召更多人加入守護台灣海洋環境的行列。