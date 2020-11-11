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機車騎路肩被開罰？ 林佳龍：將要求各縣市檢討

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
有網友騎車在路肩被後車檢舉開罰。圖／取自爆料公社
有網友騎車在路肩被後車檢舉開罰。圖／取自爆料公社

有網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，在高雄旗楠路上機車被汽車駕駛檢舉「任意駛出邊線」被開罰600元，讓機車騎士忍不住痛罵，機車騎在車道上被四輪嫌礙眼，騎在路肩又被四輪檢舉開罰，政府也宣導機車要遠離大車，機車族自動靠邊騎又要檢舉，令人難為。

機車行駛「路肩」的話題立刻引發討論，立委邱顯智今也在立院交委會質詢時質疑，全台有兩千兩百萬輛機車，只要任意駛出邊線，就可能被依照道交處罰條例開罰600元至1800元不等，但實際上，白線標誌劃設得相當亂，根本沒有固定標準。

邱顯智舉例，車道分隔線與車道邊緣線幾乎沒有區隔，不僅同樣都是「白線」，標線的寬度也只差5公分，用路人根本難以分辨，難道是要帶尺上路量嗎。

邱顯智還提到，目前全台邊線劃設得非常亂，例如停止線道在路肩上，機車騎士當然會停在那邊，結果卻被檢舉；另外還有一種是「超寬路肩」，變成另類的停車場，試問機車、行人要走哪裡？還有一種則是路肩又畫紅線，車子變成不能走也不能停。

邱顯智強調，到底何時要畫路肩應該要有明確的規定，包括哪些地方要劃設？要劃多少？多寬？都應該要明確規定。

對此，交通部長林佳龍表示「我們支持」，自己在主持全國性道安會報的時候就有要求，將以機車做為主題，作為所有道路的設計規範，包括標線的部分，因為過去是以汽車為主，對機車都很不友善。

林佳龍說，會在全國性道安會報要求做專題報告，請各縣市政府對這件事情做檢討，提出改善計畫。

邱顯智 車道 機車騎士

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