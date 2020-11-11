觀光發展基金舉債還補助校外教學 洪孟楷諷：這救急？

受到疫情影響，觀光產業備受衝擊，交通部推出冬季團體旅遊補助，希望協助業者振興，初步預估補助預算約6億多。不過立委洪孟楷今天上午在立院交委會質詢時質疑，觀光發展基金到年底僅剩不到一億元，明年將舉債近60億元，錢應該是要用在刀口上，但從基金預算書卻看到補助校外教學、電動機車汰換，這難道符合基金救急的用途嗎？

根據觀光局明年度觀光發展基金預算編列，其中特定客群開發計畫中，將獎勵公私立學校接待國外學生修學旅行，預算為1400萬元；此外，為推動小琉球成為低碳島的政策目標，將補助淘汰燃油機車及汰換乘電動輔助自行車或電動車相關經費約640萬元。

洪孟楷質疑，觀光發展基金都要舉債了，應該是要救急，但補助到校外教學、汰換電動機車，這難道合理嗎？基金都已經短缺了，這不應該用在觀光發展基金上。

對此，交通部長林佳龍強調，小琉球旅遊強調綠色生態，這是很有名的，這就是當用則用。