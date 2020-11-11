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新北耶誕城後天開城 侯友宜：要戴口罩別亂丟

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜(中)今主持市政暨防疫會議。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜(中)今主持市政暨防疫會議。記者吳亮賢／攝影

新北歡樂耶誕城將於後天盛大開城，將吸引全國各地民眾造訪，新北市長侯友宜今主持防疫會議時表示，秋冬是肺炎及流感的好發季節，更嚴格地控制疫情，民眾無法保持適當距離要戴口罩，且口罩用完不要亂丟，維持好環境衛生，相關單位也要做好管理。

侯友宜指出，全球新冠肺炎疫情仍沒有緩和，像美國、歐洲、印度確診數仍在持續上升，這段時間國內的境外移入病例，也創半年來單周新高，更要謹慎小心面對，尤其很多民眾會絡繹不絕前往耶誕城拍照打卡，更要嚴格管控。

此外，新北本土登革熱病例先前一度延伸到林口、蘆洲，目前已逐漸獲得控制，侯友宜表是，雖三峽區擴大監測已經結束，但感染源的菜園、筍園還是要持續監測，蘆洲、林口則按照步驟來做，並持續宣導做好「巡、倒、清、刷」。

侯友宜也表示， 隨著秋冬流感好發季節到來，除了中央免費提供75歲以上者免費施打肺炎鏈球菌疫苗，新北也自編預算購入6萬劑，免費提供設籍新北65歲以上至74歲未接種者，鼓勵大家可以踴躍施打。

侯友宜 新冠肺炎

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