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6米深滯洪池撈魚屍 環保署表揚模範清潔員
行政院環保署昨晚於嘉義縣舉辦全國模範清潔人員表揚典禮，表揚各縣市表現優異的清潔隊員；有清潔人員在6米深，滿是惡臭的滯洪池中清除死魚，另外還有清潔隊員不畏異樣眼光，徒手挑水肥上山。環保署副署長沈志修也承諾，未來會加強硬體設施的改善，讓清潔人員工作環境更安全。
沈志修表示，清潔隊員的工作很辛勞，其中有許多不為人知無私奉獻的事蹟令人欽佩，他也期勉隊員們持續為清淨家園打拼，鼓勵清潔人員及民眾都能以微笑來表達對彼此的感謝，「實現善的循環」。
在台中服務的邱國華擔任清潔隊員已經13年，他自製「水溝蓋啟用器」，大幅提升工作效率；他回憶印象中最深的是，有一次在深約6米的滯洪池打撈魚屍，因為惡臭難忍，「已經分不清口罩上是鼻水還是乾嘔」。
基隆市清潔隊員陳振文，觀察到水肥車沒辦法進入深山，於是自己用雙肩挑擔水肥上山，最多曾幫50戶山區住家挑水肥，每次挑運約1公噸。雖然長期飽受異樣眼光，但他也不以為意，就這樣來回挑了18年，也不覺得苦；他說「歡喜做、甘願受」，周邊鄰居也漸漸的習慣，並對他豎起大拇指。
沈志修說，今年100名模範清潔人員無私奉獻的事蹟，都會收錄在環保署特別製作的表揚專輯中，也承諾提升對清潔人員的照護，除了去年補助地方購置輕便工作服、防穿刺手套及安全鞋等防護措施，降低作業時手被割傷或腳被壓傷的風險外，今年也將編列經費分階段改善清潔隊員工作品質，並補助地方政府汰換老舊垃圾車、資源回收車及增購特種機具，讓清潔人員工作起來，更加安全、方便又有效率。
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