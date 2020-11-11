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嬰兒座椅新制上路！網熱議3大挑選重點 新手爸媽更輕鬆

DailyView網路溫度計 / 文／羅文芳
嬰幼兒搭車需乘坐兒童座椅。 圖／Ingimage
嬰幼兒搭車需乘坐兒童座椅。 圖／Ingimage

與摩托車、腳踏車肉包鐵的形式相較下，汽車普遍被認為是相對安全的交通工具，但是對於幼兒來說可就不一定了，其中「安全座椅」扮演關鍵因素，為保障嬰幼童安全，交通部9月1日起實施安全座椅新制，2歲以下孩童必須「反向乘坐」安全座椅，違者將開罰1500至3000元，4歲以下幼童也該以反向乘坐為優先。

交通新制規定反向乘坐，是考量嬰幼童採取正向乘坐時所受撞擊力道較大，恐對孩童未發育完全頸部造成「甩鞭效應」，導致頸椎受傷、甚至癱瘓。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友們討論的安全座椅三大重點分別是：安全性、舒適性及方便性，輔大醫院家醫科許書華醫師也提供專業意見，分享給爸媽們使用安全座椅的正確觀念。

▲網友討論安全座椅的三大重點，依序為安全性（網路聲量116,993筆）、舒適性（網路聲量11,554筆）、方便性（網路聲量10,004筆）。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎（調查時間：2017/1/1-2020/6/14）

安全座椅保護度如何評斷？官方認證不能少

許書華醫師指出，孩童若沒乘坐兒童座椅，死亡率相較有乘坐者高出8倍，因此「安全性」是大家最在意的，但到底要怎麼挑，才能符合安全性呢？首先大家可參考產品是否有符合「 ISOFXI（國際標準化組織固定裝置）」安裝標準，使座椅可跟車量快速穩固結合，以及是否通過台灣跟歐洲標準CNS 11497:2019跟ECE R129法規認證。

再來可參考更加嚴格、有國際兒童安全座椅測試權威之稱的ADAC（全德汽車俱樂部）評測，該檢驗包含正面、側面耐撞測驗，座椅材質是否無毒安全、符合人體工學、方便操作等全面性檢查，分數越低評價越高，像是Nuna今年全新推出的「PRYM 」0-4歲全罩式旋轉型汽車安全座椅」就獲得「Good- 2.1分」優良好評！

image source :Nuna

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許醫師也提到，若座椅規格能優於現行法規，乘坐延長到4歲會更好，若能像是如荷蘭NUNA-PRYM有自動彈開的側撞防護盾尤佳。針對網友提問「孩童在安全座椅哭鬧怎麼辦」，許醫師表示安全座椅雖然提供良好的保護，但車輛行進中寶寶若在後座哭鬧，還是要停到路邊處理，一來不會手忙腳亂，二來安全座椅也不會因為在行進中提升危險性。

image source :Nuna

寶寶坐得舒服父母也輕鬆！材質、背靠是關鍵

安全座椅除了要讓寶寶降低危險，不讓孩童較敏感的肌膚過敏，或是因夏天悶熱起疹、哭鬧，座椅材質也是考量重點，除了要天然無毒外，許醫師提醒吸濕排汗的竹炭纖維，並且有第二套布套替換會更好，此外乘車時長時間紫外線照射下，若有防曬遮陽頂蓬則可幫助寶寶免於曬傷，冬天可挑選像是美麗諾羊毛混紡天絲纖維，冬暖夏涼保暖度夠，至少七段式背靠搭配腳踏板空間，讓幼童坐得舒服，爸媽也能安心開車。

image source :Nuna

另外有網友提及久坐是否會讓寶寶起疹，許醫師回應凡是潮濕跟悶熱，都可能讓濕疹、紅疹找上門，因此挑選透氣材質的座椅，定期拆洗座椅布面並消毒，可以大大降低其發生機率。

image source :Nuna

路邊停車安置寶寶好難喬？方便裝置很重要

安全跟舒適度有了，再來就是帶寶寶出門時的關鍵動作「上下車」，試想在路邊停車安置時，一陣手忙腳亂喬很久，不僅父母壓力大，若被後方車輛按喇叭寶寶還有可能被嚇哭，想要更從容的上下車，方便的細節設計是關鍵，許醫師提到生產完的媽咪，想要減少彎腰疼痛，可以選擇有360度旋轉設計的座椅，出入時轉到車門，弄好再轉回對的方向，搭配安全帶磁鐵扣環，省去找安全帶的過程更快速。

image source :Nuna

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許醫師也提醒，寶寶使用的安全帶盡量要貼身，留下「一個手指頭」的空隙即可，有網友提問「寶寶冬天衣服厚是否影響座椅安全性」，許醫師建議還是先將寶寶的外套脫下，繫好安全帶後，搭配毯子或把外套鋪上保暖，才能有效保障安全。

image source :Nuna

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