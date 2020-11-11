幫國旅保溫、加熱 林佳龍：將邀集六都召開座談會

受到疫情影響，觀光產業受創甚深，交通部則是推出春節疏運孝親專案、輔導類出國2.0等「5把柴火」，盼為國旅熱保溫。交通部長林佳龍今赴立院受訪時表示，面對國際疫情持續嚴峻，希望能夠把很重要的柴火，用在關鍵處點火，為國旅持續保溫；觀光局有徵詢相關業者、各界意見，提出五項措施，希望協助觀光產業度過難關，同時進行轉型和升級，讓台灣從防疫大國成為觀光大國做準備。

林佳龍說，五項措施包括第四季的紓困補助、冬季團體旅遊補助、春節疏運孝親專案、類出國2.0以及鼓勵精緻旅遊等，其中薪資補貼的部分，希望做到政府挺企業，企業挺員工；冬季團體旅遊補助則是從12月起至明年1月，希望可以促成旅行社、導遊、領隊出團，有事做也有錢賺，也讓各景區有遊客。

林佳龍說，過去安心旅遊有很好的效益，但多半集中在中南部、宜花東、離島等區域，相對來講，北部，尤其是旅宿業還是很辛苦，這個部分搭配春節疏運，希望可以分流。類出國2.0已協調航空公司、民航局放寬規定，讓航班配合特色遊程 。

林佳龍也提到，肯定北市府願意接棒，提出類似安心旅遊的方案，交通部也會邀集六都還有各縣市召開座談會，提供更好的優惠方案，為我們國旅保溫、加熱。

至於「五把柴火」的預算來源為何？林佳龍表示，立法院通過紓困3.0預算，另外觀光局也會盤點經費，有些經費不需要用到太多預算，例如類出國2.0；另也在協調各部會，有些項目預算，例如環保署的綠色旅遊可以合作，北市府也在規劃新的類安心旅遊方案，我們也會和他們結合，整合各界資源，也期待業者提出各種創新優惠方案。

不過外界質疑怎麼樣防止旅遊業者哄抬價格？林佳龍說，大台北地區的觀光飯店都有溝通，會提出加碼方案，且也不是每個方案都要花大錢，現在柴火有限，錢要用在刀口上面。