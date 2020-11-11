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六福村驚見「川普墓碑」網轟丟臉 園方發聲明解釋

香港01 / 李納德／報導
有網友發現活動中的一個佈置墓碑，上面寫着美國總統川普的名字。（fb圖片）
有網友發現活動中的一個佈置墓碑，上面寫着美國總統川普的名字。（fb圖片）

萬聖節在外國是狂歡的節日，人人扮鬼扮馬！然而六福村日前被網友發現，其中一項活動竟然出現「川普墓碑」，就連出生年份都和美國現任總統川普一樣，引起許多網友不滿，批評園方「不應該有立場」、「真心覺得丟臉」。園方隨即解釋裝置上的名字人物只是杜撰，如有雷同實屬巧合，向公眾致歉。

引起網友熱議的六福村主題遊樂園是一座位於新竹縣關西鎮的主題樂園，該園今年9月起推出萬聖節活動「2020墓碑鎮《厄鈴惡靈》」，在「殭屍惡魔遊行」環節中，其現場佈置出現一塊道具墓碑，旁邊還有一副黑色棺木，上面寫着美國現任總統「TRUMP」（川普）的名字及出生年份，引起網友爭議。

本月8日，六福村回應台灣英文媒體《Taiwan News》時稱，墓碑約於一周前才完成，上頭還是一片空白，容許大家手寫墓碑惡搞，透過主題裝置藝術來提升氣氛，稱墓碑在活動一周前製作，其中一名表演者形容「時機不錯」。

然而，事件引來網友批評，園方是「自以為幽默」而忘記尊重他人，「有夠丟台灣人的臉，不道歉絕對抵制到底」，更走到園方的fb專頁猛烈批評，批評園方是落井下石。

樂園方面隨後發聲明指，是次活動裝置誤植事件中，園方未能掌握活動細節引發誤解，故已第一時間拆除裝置，並強調園方從未預設政治立場，裝置物上不論是姓名、出生年份皆為杜撰，如有雷同實屬巧合，對事件引發的輿論深感抱歉。

不過，有網友稱相關的「川普墓碑」其實去年萬聖節活動已經出現，稱萬聖節在外國是輕鬆搞笑的項目，美國人也會拿政治人物出來惡搞。

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文章授權轉載自《香港01》

萬聖節 墓碑 川普 遊樂園

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