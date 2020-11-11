東半風影響北台偏涼 周五「梵高」中高雲移入

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，第22號颱風「梵高」，未來經菲律賓中部、向西進入南海，將增強為中度，朝越南推進，離台甚遠、無直接影響。今(11日)晨因輻射冷卻增強，截至5時各區平地最低氣溫，比昨晨略降或持平，約在15至17度左右(苗栗公館鄉14.9度、、嘉義東區16.0度、台南後壁區16.6度、新北雙溪區16.9度、宜蘭羅東鎮17.0度)。

吳德榮說，今、明(12日)兩天受東北風影響，水氣略減，北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨的機率，大台北多雲時晴，東側近山區有偶飄零星小雨的機率；桃園以南晴時多雲。北台偏涼，中南部日夜溫差大。今日各區平地氣溫如下：北部17至24度、中部17至29度、南部17至30度、東部17至29度。

吳德榮表示，周五、六(13、14日)低層有東北風、中高層有「梵高」外圍輸入的水氣(右圖)；北部、東半部有局部雨，局部地區有較大雨勢！中南部雲量增多、有飄零星小雨的機率，山區比平地明顯。周五冷空氣略減弱、周六有一小股冷空氣，氣溫僅小幅變化，北台持續濕涼。

吳德榮表示，下周日至周二(15至17日)冷空氣減弱、氣溫回升；東北風持續，迎風面有局部短暫雨。下周日中高雲減弱消散，背風面雲量漸減少、局部山區仍有飄零星小雨的機率；下周一、二背風面恢復為晴朗穩定的天氣。