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壯陽藥搜尋量年逾30萬筆 網購4大假藥陷阱別信

中央社 / 台北10日電
全台壯陽藥物相關搜尋量每年高達30萬筆，不肖業者常冒用原廠藥商標、防偽標籤、警語、相同價格等4大手段賣假藥。示意圖／ingimage
全台壯陽藥物相關搜尋量每年高達30萬筆，不肖業者常冒用原廠藥商標、防偽標籤、警語、相同價格等4大手段賣假藥。示意圖／ingimage

全台壯陽藥物相關搜尋量每年高達30萬筆，不肖業者常冒用原廠藥商標、防偽標籤、警語、相同價格等4大手段賣假藥。醫師呼籲，網路依法不可販售處方藥，亂買藥恐傷健康又傷荷包。

雙11將近，台灣男性學醫學會將11月11日訂為「夠硬日」，呼籲勃起功能障礙患者應尋求正確管道治療，硬起來正面回擊網路假藥。

台灣男性學醫學會理事長、長庚醫院泌尿科主治醫師陳煜今天接受記者訪問時表示，根據統計，全台40歲以上男性超過半數有勃起功能障礙，推估全台有百萬名男性飽受勃起功能障礙困擾，且出現年輕化趨勢。

隨網路興起、網購便利，各種壯陽假藥也在網路上流竄。陳煜說，網路假藥廣告長年霸占搜尋版面，全台每年「壯陽」、「壯陽藥物」、「不舉藥」等關鍵字搜尋量高達30萬筆，但實際卻僅有1成民眾就醫尋求協助，多數患者恐深陷網路假藥危機。

陳煜指出，不肖業者慣用4大手段賣假藥，像是冒用原廠藥商標、標榜有防偽標籤、刻意標示「不要買假藥」警語，甚至以和原廠藥品相同價格，試圖取信民眾，殊不知勃起功能障礙藥品為「處方藥」，必須由醫師開立處方箋才可購買，在網路上販售、廣告都違法，顯示網路販售的全是假藥。

台灣男性學醫學會秘書長吳佳璋解釋，勃起功能障礙主要是陰莖動脈血管阻塞所致，因此更是心血管疾病的警訊，當陰莖血管阻塞50%，患者便會出現勃起問題，然而此時在冠狀動脈恐已有30%阻塞。

吳佳璋說，平均每3名勃起功能障礙患者中，就有1人合併心血管疾病，超過6成勃起功能障礙患者會在3年內併發心血管疾病，呼籲男性務必正視勃起功能障礙問題、正確治療才能避免重大心血管事件的發生。

男性 患者 心血管疾病

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