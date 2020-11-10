小獸書局挺抵制電商雙11歇業 最近才要開幕不怕觸霉頭

電商最大促銷活動「雙11」明天開始，今天全台至少25家獨立書店聯合宣布11日歇業一天，原因是為了抵制電商參與書本的削價競爭，欲讓民眾體驗未來沒有實體書店的感受。其中位在基隆義九路竹的獨立書店「小獸書局」，最近才要開幕，就決定歇業1天。

在實體書店一片倒店潮中，基隆市有一群志同道合年輕人，深耕基隆在地文化，利用各自擅長的企劃、社區營造、文化研究與設計，在市府產發處青年孵育計畫輔導下，孵出他們的夢想「小獸書屋」實體書店，將在14、15日試營運，29日開幕。

小獸書局說，網路電商透過價格戰來大打書本折扣，傷害的不只有書店，還有出版社、作者、以及用心在製作書籍的每一個人。作為消費者的我們，如果喜歡一家餐廳，就只能在那裡吃，不可能跑到隔壁去；但是你在書店看上了一本書，卻可以偷偷記下來，到網路上去買一本更便宜的。這中間書店所做的主題選書、設計陳列、內容導讀、辦理各種推廣活動等等，完全失去保護與價值。

小獸書局老闆是城心文化有限公司創辦人陳立儀，她表示，在書本式微、3C當道的年代，她反其道而行，透過「自然探索、動物平權、環境友善、文學漫遊」的書屋主題，及提供舒適的閱讀空間，大膽開實體獨立書店。