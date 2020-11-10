雙11到15日上傳基隆景點合照 最大獎探索夢5天4夜船票

為推廣基隆旅遊，明天雙11到15日止為期5天，民眾只要到基隆旅遊網臉書粉絲專頁按讚，上傳自己與基隆景點的合照，到活動貼文下方留言處，並標記一位朋友，寫下「雙11基隆好好玩！」，就可參加抽獎，最大獎為星夢郵輪探索夢號5天4夜船票1張。

明天11月11日想好去哪裡了嗎？基隆有抽獎活動，從11月11日至15日止為期5天，民眾先到基隆旅遊網臉書粉絲專頁按讚，上傳自己與基隆景點的合照到活動貼文下方留言處並標記一位朋友，寫下「雙11基隆好好玩！」就可參加抽獎。

最大獎為星夢郵輪探索夢號5天4夜船票1張，二獎星夢郵輪探索夢號4天3夜船票1張，三獎夢郵輪探索夢號3天2夜的船票1張，其他獎額還有基隆限定正濱漁港色彩屋多功能積木手機架5組。市府將會在11月16日上午10點，在旅遊網臉書公布8位幸運得主，詳情請上基隆旅遊網臉書粉絲專頁。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，市府與雲頂集團合作推出1111限定抽獎活動，只要完成活動辦法，就有機會抽獎。基隆擁有豐富的觀光資源及深厚的文化底蘊，以及憑藉著天然絕美的海岸線、獨特的海港風情、多元的飲食文化。

另外，「基隆時空漫遊指南」，以基隆各歷史場景故事的8處裝置藝術，展期到11月15日截止，只要搜集4個藝術裝置的QR CODE互動回覆，到「西岸旅服中心」出示官方Line頁面「已搜集的時空漫遊集點卡」，即可兌換食譜1本。

遊客可參考觀銷處近期推出的全新觀光手冊「基隆人生活風格寶典」更加深入在地人的玩法，包含10件基隆人才知道的事、基隆人的一天24小時不斷電、跟著基隆人吃、基隆特色咖啡館等豐富介紹內容。

遊客可以在基隆市旅遊服務中心、基隆市東岸商場旅遊服務中心、基隆市各借問站、觀光局各旅遊服務中心、桃園及松山機場旅遊服務中心、台北、板橋、瑞芳、台中、台南、台南新營、高雄火車站旅遊服務中心桃園、台中、台南、左營高鐵火車站旅遊服務中心丶北海岸及觀音山國家風景區各遊客中心等地點索取手冊，深入體驗基隆人的生活風格。