30歲後「增脂減肌」命運難逃 吃雞補肌就靠這兩招

董氏基金會指出，研究發現，30到60歲身體會自動「增脂減肌」，平均每年減少約0.23公斤肌肉，脂肪量卻增加約0.45公斤，50歲以後，肌肉流失速度加快到每年減少1%。

台灣熟齡男女肌少症比率達兩成以上，但長者習慣粗茶淡飯、挑軟食吃、三餐不定，導致肌肉加速流失。董氏基金會提醒，雞肉是蛋白質的優良來源，善用「打水」及「醃漬」兩招，就能做出軟嫩雞肉料理。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，運動神經退化、相關荷爾蒙減少、蛋白質合成速率下降、營養供給不足、久坐少動都會造成肌少症。肌肉流失同時，脂肪組織也會慢慢堆積，稱為肌萎性肥胖。

肌肉合成需要支鏈胺基酸（BCAA），其中三種人體無法合成，必須由食物中攝取。雞肉和蛋奶都是很好的來源，許惠玉以白肉雞去皮雞胸肉為例，每100克就含有1克的纈胺酸、1克的異白胺酸、近2克的白胺酸。而且相較於紅肉，雞肉飽和脂肪含量較低，雞胸肉去皮後幾乎不含脂肪。

董氏基金會今年7到8月焦點訪談近50位長者，發現粗茶淡飯、挑軟的吃、三餐不定，很多人會嫌雞肉太硬就不吃，恐加速肌肉流失。許惠玉指出，「打水」及「醃漬」兩招可以幫助雞肉軟嫩。

另外，也可以雞絞肉取代豬絞肉來做獅子頭，好入口，又能減少脂肪攝取。祭拜剩下的雞肉常會越煮越柴，可切小丁，加入炒軟洋蔥、雞蛋、蒜末、調味料、麵包粉，做成雞肉煎餅，長者兒童都咬得動。