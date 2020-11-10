基隆推淡蘭古道暖東舊道 成立4休息站歇腳、補水上廁所

基隆市政府在暖暖沿線聚落積極發掘具備淡蘭資訊站的友善空間，今天與4個民間單位福興宮、左下角工作室、拉波波村與大菁休閒農場簽署合作備忘錄，成立暖暖區淡蘭資訊站，免費提供到訪遊客淡蘭古道觀光資訊、休息歇腳、補水與洗手間的服務。

淡蘭古道區分為北、中、南路，中路在基隆市內的路段現稱「暖東舊道」，起點位於暖暖區，現已有200年歷史，沿途與荖寮坑古道串聯，是一條值得探訪的國家級綠道，也是青年壯遊的好場域。

觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，歡迎愛好登山健行的民眾一同前來基隆暖暖區淡蘭古道中路的起點，走一趟深度的生態旅遊，在基隆找到專屬自己的祕境。

曾姿雯說，暖暖地區蘊藏著深厚的歷史人文價值與交通性，過去往來商旅大多在暖暖落腳，此處擁有特別的自然景觀，是一個適合民眾遠離塵囂、親近大自然放鬆的地方，推薦民眾可從暖東峽谷步道口開始健行，沿途經大菁休閒農場、暖東舊道、煤礦博物館，再到十分老街體驗一日遊程，或到拉波波村度假放鬆。

市府鼓勵遊客走訪淡蘭暖冬舊道，推出於嶺頭福德宮拍照打卡送淡蘭雙面束口袋活動。民眾只要憑臉書打卡畫面到本府合作簽署之4個資訊站，便有機會兌換文青風十足的束口袋，活動即日起開跑至12月底，喜愛登山、健行的民眾不要錯過。

4個資訊站，除提供遊客獲取資訊及休憩功能，也會更積極發展在地特色的體驗活動，或結合暖暖區當地聚落共同行營造優質友善的旅遊環境。