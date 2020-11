抵制電商雙11！全台獨立書店紛紛宣布11日歇業 網喊「不要啊」

一年一度電商最大促銷活動「雙11」是許多消費者搶便宜的日子,近年銷售力度大到連實體通路也會參戰推出優惠商品,不過就在今年「雙11」前一日,全台至少25家獨立書店聯合宣布11日歇業一天,目前店家數量陸續增加中,原因是為了抵制電商參與書本的削價競爭,欲讓民眾體驗未來沒有實體書店的感受,讓網友們回應「不要啊啊啊!」。

針對多家電商推出版品折扣,如某家口號「破盤下殺66折」,今(10)日全台25家獨立書店臉書粉專發文,「本書店將於11月11日歇業,書本的削價競爭最終影響到的是你和我」,分享統整訊息的「出版魯蛇碎碎念」粉專也感嘆「當這世界上再也沒有書店時」,還特別在名單下標註文化部粉專盼政府單位關注。

網友們紛紛留言「辛苦了」、「加油,這是今日每個實體書店都會面臨的挑戰!」,有人無奈說「在海外,韓國的1111是他們的書店日,因為這就像書本在書架上排開的樣子,但在台灣是歡欣鼓舞的購買日,也是實體書店的哀傷日」,還有不少人驚訝問「是歇業一天,不是真的歇業吧?」、「我真的嚇到了QQ」。

響應歇業一日的「三餘書店」粉專寫道,網路資本通路促銷出版品是常態消費文化產業,「當一本書66折也要開始變成常態,當新書的網路售價還比書店的進書成本還低,當我們看著那遙遙無期的折扣戰車尾燈,有什麼比這更讓堅持賣書的實體書店還心寒」。

有網友呼籲應從產業上游解決問題,質疑「這件事怎麼會是獨立書店在做,出版社1111不出貨不是更好」,這部分「三餘書店」文中也提及「反對出版品無止盡折扣造成實體書店無法生存,請出版產業界正視這個問題,也請大型資本通路們不要再將文化商品當成自己的禁臠」。

不過有出版社喊冤,出貨給電商與實體店家大多是相同成本價,但電商為了促銷,拿出公司預算吸收差價,讓消費者低價下單。

小獸書屋

海和 日常・生活提案所

青鳥 Bleu&Book

紅氣球書屋 Le BallonRouge

三餘書店 TaKaoBooks

無論如河

瓦當人文書屋

日榮本屋 The Way We Wish

小島停琉 - Linger Bookstore

小兔子書坊

晃晃二手書店

南崁小書店

小間書菜

新手書店

筆耕小書店

七木.人文空間書房

有河書店

鶵鳥藝文空間

焙思書房

植隱冊室

南方書店

爬上坡・好書室

起點書房 Beginning Bookstore

唐恩 Down House

紅絲線 text apartment