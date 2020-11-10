抵制電商雙11！全台獨立書店紛紛宣布11日歇業 網喊「不要啊」

一年一度電商最大促銷活動「雙11」是許多消費者搶便宜的日子，近年銷售力度大到連實體通路也會參戰推出優惠商品，不過就在今年「雙11」前一日，全台至少25家獨立書店聯合宣布11日歇業一天，目前店家數量陸續增加中，原因是為了抵制電商參與書本的削價競爭，欲讓民眾體驗未來沒有實體書店的感受，讓網友們回應「不要啊啊啊！」。

針對多家電商推出版品折扣，如某家口號「破盤下殺66折」，今（10）日全台25家獨立書店臉書粉專發文，「本書店將於11月11日歇業，書本的削價競爭最終影響到的是你和我」，分享統整訊息的「出版魯蛇碎碎念」粉專也感嘆「當這世界上再也沒有書店時」，還特別在名單下標註文化部粉專盼政府單位關注。

網友們紛紛留言「辛苦了」、「加油，這是今日每個實體書店都會面臨的挑戰！」，有人無奈說「在海外，韓國的1111是他們的書店日，因為這就像書本在書架上排開的樣子，但在台灣是歡欣鼓舞的購買日，也是實體書店的哀傷日」，還有不少人驚訝問「是歇業一天，不是真的歇業吧？」、「我真的嚇到了QQ」。

響應歇業一日的「三餘書店」粉專寫道，網路資本通路促銷出版品是常態消費文化產業，「當一本書66折也要開始變成常態，當新書的網路售價還比書店的進書成本還低，當我們看著那遙遙無期的折扣戰車尾燈，有什麼比這更讓堅持賣書的實體書店還心寒」。

有網友呼籲應從產業上游解決問題，質疑「這件事怎麼會是獨立書店在做，出版社1111不出貨不是更好」，這部分「三餘書店」文中也提及「反對出版品無止盡折扣造成實體書店無法生存，請出版產業界正視這個問題，也請大型資本通路們不要再將文化商品當成自己的禁臠」。

不過有出版社喊冤，出貨給電商與實體店家大多是相同成本價，但電商為了促銷，拿出公司預算吸收差價，讓消費者低價下單。

25家歇業一日書店名單 小獸書屋 海和 日常・生活提案所 青鳥 Bleu&Book 紅氣球書屋 Le BallonRouge 三餘書店 TaKaoBooks 無論如河 瓦當人文書屋 日榮本屋 The Way We Wish 小島停琉 - Linger Bookstore 小兔子書坊 晃晃二手書店 南崁小書店 小間書菜 新手書店 筆耕小書店 七木．人文空間書房 有河書店 鶵鳥藝文空間 焙思書房 植隱冊室 南方書店 爬上坡・好書室 起點書房 Beginning Bookstore 唐恩 Down House 紅絲線 text apartment