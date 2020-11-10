快訊

苦澀的和平：亞美尼亞「投降」撤軍…高加索戰爭結束

美交接空窗三軍戒備？柯文哲：兩大象做愛 草皮都倒楣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農民北上怒轟工業搶水 大安大甲溪輸水環評仍過初審

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫今環評初審，農民北上與會反對此案。記者吳姿賢／攝影
大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫今環評初審，農民北上與會反對此案。記者吳姿賢／攝影

為穩定大台中地區用水，經濟部水利署中水局擬聯合運用大甲溪、大安溪水源，開闢近20公里輸水管線互相調度，長年遭質疑是為了中科跟農民「搶水」。今環評專案小組審查，中水局強調不會影響灌溉，農民仍擔憂若工業用水出現缺口將優先調度農水，但會上僅一名委員反對，全案通過環評初審。

大安溪、大甲溪為大台中地區供水來源，因水文豐枯差異、原水高濁等問題影響供水。中水局指出，台中地區公共用水缺口每日8.6萬公噸，加上人口聚集、經濟發展需求，未來缺口將達每日22萬公噸，開發後會保留農民既有用水權益，剩餘流量才會調度用水。

水利署2005年就提出此開發案，2010年通過環評，但因行經后里斷層帶、又未提出保障農民用水計畫，2011年遭法院撤銷環評結論，全案進入二階環評審查，其間歷經替代方案可行性規畫、範疇界定會議、現勘、公聽會等程序，今年送進環評專案小組初審。

今有農民北上與會反對此案，認為桃竹苗才剛停灌，「還選在這個時間點開會」，雖然中水局聲稱不會影響農業灌溉用水，但農田水利署今年掛牌後第一件事就是「鎖上桃竹苗灌溉水門」，政府總是承諾會給農民用水，但擺明沒做到，未來若工業用水缺乏，政府也不會為農民主張權益。

農民說，此案就是多一條水管把水源拉走，但「一杯水兩個人喝，一定比一個人喝更快」，中水局只是為了工業用水搶農民用水，「通過這個計畫只是殘害更多農民」。

后里農民許金水說，不反對開發此案，但農民最大需求就是用水，「拜託配套要先做好再來談開發」，尤其現在看到桃竹苗說停灌就停灌，「農民要怎麼辦？」

環境權保障基金會研究員許博任說，即使此案開發，也要確保水源合理分配，不該只供給工業用水、穩定中科，農業用水比例、調撥方式都應該列入環評承諾，沒有完成協商前，此案不應往下走。

中水局表示，此案對農業用水沒有影響，只是調撥剩餘流量，後續也會由經濟部主持水資源協調會報，相關水源調度機制都會記錄，並找農民參與協商。

閉門會議上，一名委員反對此案通過，由於越域引水要開隧道通過很多地方，對自然影響頗大，尤其南北缺水問題比中部嚴重很多，中部不需要「硬擠出來」大動工程。

但多數委員都贊同通過，認為此案雖然「可有可無」，但站在未來水資源稀缺、氣候變遷影響下，管線可以備而不用、隨時掌握作為調配機制，環評結論要求水源調配小組應納入農民參與協商，並具體補充水源調度需求。

大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫今通過環評初審。記者吳姿賢／攝影
大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫今通過環評初審。記者吳姿賢／攝影

農民 環評

延伸閱讀

淡水水源街路電桿擋道 地方盼地下化保安全

一期稻作是否停灌 陳吉仲：高屏樂觀、台南以北評估中

停灌桃竹苗引爆怒火 各地農民明攻行政院抗議

大安濱海遊客中心翻修 明年4月完工

相關新聞

交部擬12月到明年1月推團遊補助 需平日、兩天一夜以上

疫情衝擊觀光產業，安心國旅方案雖創造可觀的效益，但補助在十月底落幕後正逢淡季開始，產業界憂心難以熬過寒冬。據悉，交通部長...

天氣轉涼！0至6歲類流感就醫攀升 幼兒接種率卻慘兮兮

雖然今年流感季截至目前未出現重症個案，但據衛福部疾管署監測發現，隨天氣轉涼，0至6歲學齡前兒童因類流感症狀就醫人數逐漸攀...

雙11國光客運「三路線免費搭」 來回最多可省162元

以「免運」為號召的蝦皮購物跨業結盟客運業，祭出雙11免運費招待搭車。國光客運說，1818台北中壢、1813台北基隆以及1...

返鄉服務不見一張精神病床 丁碩彥成彰化精神病床推手

「20多年前，彰化一張精神病床都沒有」草屯療養院副院長丁碩彥今獲得衛福部頒發的資深典範醫師獎，當年因公費生返鄉於部立彰化...

基隆推淡蘭古道暖東舊道 成立4休息站歇腳、補水上廁所

基隆市政府在暖暖沿線聚落積極發掘具備淡蘭資訊站的友善空間，今天與4個民間單位福興宮、左下角工作室、拉波波村與大菁休閒農場...

農民北上怒轟工業搶水 大安大甲溪輸水環評仍過初審

為穩定大台中地區用水，經濟部水利署中水局擬聯合運用大甲溪、大安溪水源，開闢近20公里輸水管線互相調度，長年遭質疑是為了中...

台灣建築獎揭曉 台中車站、關埔國小並列首獎

2020台灣建築獎今天公布得主。關埔國小(田中央設計)、台中車站(張樞＋台灣世曦＋中興工程)並列首獎；新竹市市立動物園、...

減空汙誘因再加碼 防制費率差距要拉大3倍

環保署為落實汙染者付費及減緩秋冬季節空氣品質不佳的問題，可能自明年1月1日起拉大工廠在空汙季與非空汙季的空汙防制費率，差...

淡海輕軌藍海線一期通車 新北推熊大、兔兔套票

淡海輕軌藍海線第一期15日將正式通車，新北捷運公司總經理吳國濟說，為慶祝通車將推出限定包裝的「北海鱈魚香絲」及「花生愛餡...

光棍又怎樣？十大鄉民最愛「單身爽事」盤點 揮別錯的人更快樂！

梁靜茹唱過「愛真的需要勇氣」讓人印象深刻，但另外一首「分手快樂」不僅撫慰人心，也唱進網友們的心坎裡！相愛容易相處難，不適合的就分開，其實沒有想像中那麼痛苦。

《同學麥娜絲》黃信堯：現實的殘酷，往往是最溫暖的體貼，換來世間的無情

繼「普拉斯」（plus）之後，黃信堯再次推出「麥娜絲」（minus）──《同學麥娜絲》一「加」一「減」的逗趣特性彷彿在打造獨特的電影宇宙，但這兩段截然不同的劇本和故事，卻同樣是以小人物的打拚，勾勒出一段段引人入勝的篇章。

突破傳統電影框架！蔡明亮用《日子》詮釋時間的流逝

《日子》幾乎無台詞和無對白的突破，成了蔡明亮闡述電影語言的新境界。

熱門新聞

台南安平直達澎湖！麗娜輪海上航線11月20日試營運

麥寮有石虎？有人發現蹤跡 濁水溪接連火災危及棲地

心理測驗／箱子內裝了什麼？ 測驗你令人稱羨的特質

油車吸乾機車換購補助 環署挨轟

東北風襲！北東濕涼有雨低溫探17度 梵高颱風恐轉中颱

熟女腹漲便秘糞細如筷 竟是卵巢癌末期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。