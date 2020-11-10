農民北上怒轟工業搶水 大安大甲溪輸水環評仍過初審

為穩定大台中地區用水，經濟部水利署中水局擬聯合運用大甲溪、大安溪水源，開闢近20公里輸水管線互相調度，長年遭質疑是為了中科跟農民「搶水」。今環評專案小組審查，中水局強調不會影響灌溉，農民仍擔憂若工業用水出現缺口將優先調度農水，但會上僅一名委員反對，全案通過環評初審。

大安溪、大甲溪為大台中地區供水來源，因水文豐枯差異、原水高濁等問題影響供水。中水局指出，台中地區公共用水缺口每日8.6萬公噸，加上人口聚集、經濟發展需求，未來缺口將達每日22萬公噸，開發後會保留農民既有用水權益，剩餘流量才會調度用水。

水利署2005年就提出此開發案，2010年通過環評，但因行經后里斷層帶、又未提出保障農民用水計畫，2011年遭法院撤銷環評結論，全案進入二階環評審查，其間歷經替代方案可行性規畫、範疇界定會議、現勘、公聽會等程序，今年送進環評專案小組初審。

今有農民北上與會反對此案，認為桃竹苗才剛停灌，「還選在這個時間點開會」，雖然中水局聲稱不會影響農業灌溉用水，但農田水利署今年掛牌後第一件事就是「鎖上桃竹苗灌溉水門」，政府總是承諾會給農民用水，但擺明沒做到，未來若工業用水缺乏，政府也不會為農民主張權益。

農民說，此案就是多一條水管把水源拉走，但「一杯水兩個人喝，一定比一個人喝更快」，中水局只是為了工業用水搶農民用水，「通過這個計畫只是殘害更多農民」。

后里農民許金水說，不反對開發此案，但農民最大需求就是用水，「拜託配套要先做好再來談開發」，尤其現在看到桃竹苗說停灌就停灌，「農民要怎麼辦？」

環境權保障基金會研究員許博任說，即使此案開發，也要確保水源合理分配，不該只供給工業用水、穩定中科，農業用水比例、調撥方式都應該列入環評承諾，沒有完成協商前，此案不應往下走。

中水局表示，此案對農業用水沒有影響，只是調撥剩餘流量，後續也會由經濟部主持水資源協調會報，相關水源調度機制都會記錄，並找農民參與協商。

閉門會議上，一名委員反對此案通過，由於越域引水要開隧道通過很多地方，對自然影響頗大，尤其南北缺水問題比中部嚴重很多，中部不需要「硬擠出來」大動工程。

但多數委員都贊同通過，認為此案雖然「可有可無」，但站在未來水資源稀缺、氣候變遷影響下，管線可以備而不用、隨時掌握作為調配機制，環評結論要求水源調配小組應納入農民參與協商，並具體補充水源調度需求。