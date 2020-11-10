快訊

苦澀的和平：亞美尼亞「投降」撤軍…高加索戰爭結束

美交接空窗三軍戒備？柯文哲：兩大象做愛 草皮都倒楣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣建築獎揭曉 台中車站、關埔國小並列首獎

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
台中車站獲2020台灣建築獎首獎。圖／張樞提供
台中車站獲2020台灣建築獎首獎。圖／張樞提供

2020台灣建築獎今天公布得主。關埔國小(田中央設計)、台中車站(張樞＋台灣世曦＋中興工程)並列首獎；新竹市市立動物園、山屋、台中市太平育賢社宅(竹間聯合)並列佳作。其中新竹市市立動物園、山屋皆為建築師邱文傑設計，等於一人拿下兩獎。

今年評審團由建築師與建築學者梁豫漳、郭旭原、陳玉霖、曾成德、戴嘉惠組成，於9月29日舉辦複選會議，從177件參選作品中選出12件入圍作品，評審團於11月6日至8日三天進行實勘之後，選出今年的台灣建築獎。

2020台灣建築獎入圍作品名單如下：

1.台中車站/張樞＋台灣世曦＋中興工程

2.史前文化博物館南科考古館 / 姚仁喜 /大元

3.新竹市立動物園 / 邱文傑

4.國立台灣博物館－鐵道部園區 / 許伯元、張義震、十一事務、嶼山

5.河樂廣場 / 李麗如+MVRDV＋都市里人

6.馬禮遜美國學校新北校區 / 侯銘賢+禾重建築

7.歷史建築將軍村開放圖書資訊園區 I / 曾泊銘

8.關埔國小第一期 / 田中央

9.山屋/邱文傑

10.嘉義市立美術館增改建工程 / 黃明威

11.礁溪長老教會 / 廖偉立

12.台中市政府太平育賢社會住宅(第一期) / 竹間聯合

歷史建築 新竹 動物園

延伸閱讀

「台東就醬拍」攝影比賽結果出爐！

苗栗柴燒好獨特 陶藝競賽地主留下首獎

興大教授吳聲海養黿研究 教授辭世黿送動物園6天絕食亡

ICF全球高峰會 智慧城市首獎桃園市交棒愛沙尼亞塔林

相關新聞

交部擬12月到明年1月推團遊補助 需平日、兩天一夜以上

疫情衝擊觀光產業，安心國旅方案雖創造可觀的效益，但補助在十月底落幕後正逢淡季開始，產業界憂心難以熬過寒冬。據悉，交通部長...

天氣轉涼！0至6歲類流感就醫攀升 幼兒接種率卻慘兮兮

雖然今年流感季截至目前未出現重症個案，但據衛福部疾管署監測發現，隨天氣轉涼，0至6歲學齡前兒童因類流感症狀就醫人數逐漸攀...

雙11國光客運「三路線免費搭」 來回最多可省162元

以「免運」為號召的蝦皮購物跨業結盟客運業，祭出雙11免運費招待搭車。國光客運說，1818台北中壢、1813台北基隆以及1...

返鄉服務不見一張精神病床 丁碩彥成彰化精神病床推手

「20多年前，彰化一張精神病床都沒有」草屯療養院副院長丁碩彥今獲得衛福部頒發的資深典範醫師獎，當年因公費生返鄉於部立彰化...

基隆推淡蘭古道暖東舊道 成立4休息站歇腳、補水上廁所

基隆市政府在暖暖沿線聚落積極發掘具備淡蘭資訊站的友善空間，今天與4個民間單位福興宮、左下角工作室、拉波波村與大菁休閒農場...

農民北上怒轟工業搶水 大安大甲溪輸水環評仍過初審

為穩定大台中地區用水，經濟部水利署中水局擬聯合運用大甲溪、大安溪水源，開闢近20公里輸水管線互相調度，長年遭質疑是為了中...

台灣建築獎揭曉 台中車站、關埔國小並列首獎

2020台灣建築獎今天公布得主。關埔國小(田中央設計)、台中車站(張樞＋台灣世曦＋中興工程)並列首獎；新竹市市立動物園、...

減空汙誘因再加碼 防制費率差距要拉大3倍

環保署為落實汙染者付費及減緩秋冬季節空氣品質不佳的問題，可能自明年1月1日起拉大工廠在空汙季與非空汙季的空汙防制費率，差...

淡海輕軌藍海線一期通車 新北推熊大、兔兔套票

淡海輕軌藍海線第一期15日將正式通車，新北捷運公司總經理吳國濟說，為慶祝通車將推出限定包裝的「北海鱈魚香絲」及「花生愛餡...

光棍又怎樣？十大鄉民最愛「單身爽事」盤點 揮別錯的人更快樂！

梁靜茹唱過「愛真的需要勇氣」讓人印象深刻，但另外一首「分手快樂」不僅撫慰人心，也唱進網友們的心坎裡！相愛容易相處難，不適合的就分開，其實沒有想像中那麼痛苦。

《同學麥娜絲》黃信堯：現實的殘酷，往往是最溫暖的體貼，換來世間的無情

繼「普拉斯」（plus）之後，黃信堯再次推出「麥娜絲」（minus）──《同學麥娜絲》一「加」一「減」的逗趣特性彷彿在打造獨特的電影宇宙，但這兩段截然不同的劇本和故事，卻同樣是以小人物的打拚，勾勒出一段段引人入勝的篇章。

突破傳統電影框架！蔡明亮用《日子》詮釋時間的流逝

《日子》幾乎無台詞和無對白的突破，成了蔡明亮闡述電影語言的新境界。

熱門新聞

台南安平直達澎湖！麗娜輪海上航線11月20日試營運

麥寮有石虎？有人發現蹤跡 濁水溪接連火災危及棲地

心理測驗／箱子內裝了什麼？ 測驗你令人稱羨的特質

油車吸乾機車換購補助 環署挨轟

東北風襲！北東濕涼有雨低溫探17度 梵高颱風恐轉中颱

熟女腹漲便秘糞細如筷 竟是卵巢癌末期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。