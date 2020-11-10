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台灣建築獎揭曉 台中車站、關埔國小並列首獎
2020台灣建築獎今天公布得主。關埔國小(田中央設計)、台中車站(張樞＋台灣世曦＋中興工程)並列首獎；新竹市市立動物園、山屋、台中市太平育賢社宅(竹間聯合)並列佳作。其中新竹市市立動物園、山屋皆為建築師邱文傑設計，等於一人拿下兩獎。
今年評審團由建築師與建築學者梁豫漳、郭旭原、陳玉霖、曾成德、戴嘉惠組成，於9月29日舉辦複選會議，從177件參選作品中選出12件入圍作品，評審團於11月6日至8日三天進行實勘之後，選出今年的台灣建築獎。
2020台灣建築獎入圍作品名單如下：
1.台中車站/張樞＋台灣世曦＋中興工程
2.史前文化博物館南科考古館 / 姚仁喜 /大元
3.新竹市立動物園 / 邱文傑
4.國立台灣博物館－鐵道部園區 / 許伯元、張義震、十一事務、嶼山
5.河樂廣場 / 李麗如+MVRDV＋都市里人
6.馬禮遜美國學校新北校區 / 侯銘賢+禾重建築
7.歷史建築將軍村開放圖書資訊園區 I / 曾泊銘
8.關埔國小第一期 / 田中央
9.山屋/邱文傑
10.嘉義市立美術館增改建工程 / 黃明威
11.礁溪長老教會 / 廖偉立
12.台中市政府太平育賢社會住宅(第一期) / 竹間聯合
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