台灣建築獎揭曉 台中車站、關埔國小並列首獎

繼「普拉斯」（plus）之後，黃信堯再次推出「麥娜絲」（minus）──《同學麥娜絲》一「加」一「減」的逗趣特性彷彿在打造獨特的電影宇宙，但這兩段截然不同的劇本和故事，卻同樣是以小人物的打拚，勾勒出一段段引人入勝的篇章。

2020-11-10 13:55