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交部擬12月到明年1月推團遊補助 需平日、兩天一夜以上

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部擬於12月到明年1月底推團體旅遊補助。聯合報系資料照
交通部擬於12月到明年1月底推團體旅遊補助。聯合報系資料照

疫情衝擊觀光產業，安心國旅方案雖創造可觀的效益，但補助在十月底落幕後正逢淡季開始，產業界憂心難以熬過寒冬。據悉，交通部長林佳龍已擬妥紓困補助、平日團遊獎助、春節疏運孝親專案、輔導類出國2.0、以及引導產業轉型升級的精緻旅遊振興措施等「5把柴火」，盼為國旅熱保溫，並協助觀光、旅宿界從業人員維持生計。

林佳龍在疫情爆發以來，持續與觀光、旅行、飯店旅宿業等「海嘯第一排」受衝擊產業代表密切聯繫，防止產業崩盤衝擊數百萬從業人員及其家庭。

今日中午更接見觀光旅行業的公協會代表，包括旅行公會全聯會理事長蕭博仁、品保協會監事會主席張永成、以及六都旅行公會理事長等代表。

交通部官員表示，紓困3.0特別預算通過後，交通部正加速完成第3季（7-9月）的撥補，而第4季（10-12月）則檢討紓困措施實施迄今的經驗，將改採以曾參與安心旅遊或旅展等「有轉型作為之業者」為主要補助對象，旅館業則加計衰退幅度，避免在國旅補助獲益後經營良好的業者重複領紓困補助。

官員透露，除了延續性的紓困補助，林佳龍也指示研議安心國旅落幕後的接替方案。其中，外界關注的國旅補助是否延續，擬將於今年12月至明年1月底，因應旅遊淡季推出國旅團遊補助，惟因觀光基金水位見底、紓困3.0結餘有限，設下「以平日為主、2天1夜以上、每家旅行社限額」等補助3條件，盼促使旅行社業者及導遊、領隊「有事做、有錢賺」。

由於過去團旅補助的成效，多集中在中南部及宜花東離島等縣市，據瞭解，為使北北基桃竹地區以招攬國際商務客為主的飯店旅宿業也能受益，交通部整合國道客運、雙鐵等疏運事業及飯店旅宿業，擬於2月8至13日期間，仿效高鐵假期，與旅行業者合作推出「春節疏運孝親專案」。

官員透露，該方案將鼓勵旅行社整合交通票券及住宿、餐飲推出套裝產品，以鼓勵民眾接長輩到北部住飯店、吃年夜飯過年為主，但飯店必須提出優惠方案，不得藉補助哄抬價格，而交通票券則因與壅塞時段路段反向，價格也有優惠空間，，盼兼具「疏運分流」及「紓困振興」雙效，但詳細方案仍待交通部進一步研商後才底定。

此外，與會者轉述，林佳龍也指示觀光局、民航局，待中央疫情指揮中心核定「類出國2.0」防疫計畫後加速推動遊程；另為引導業者轉型升級，也將獎勵業者響應旅遊主題年、觀光圈、跨部會資源整合、百大小鎮深度旅遊、無障礙旅遊、以及環保署推動的綠色旅遊等項目的精緻旅遊，亦盼各部會及地方政府，提出振興產業的加碼方案。

國旅補助 林佳龍 疫情

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