台中捷運試營運免費搭一個月，12月19日通車！路線、票價、特色景點玩起來

民眾盼望已久，台中終於邁入捷運時代！台中市第一條捷運，同時也是中台灣首條捷運線，台中捷運綠線自11月16日至12月15日展開試營運一個月，並將在年底前，12月19日會正式通車，到底捷運路線經過哪些地方？票價怎麼算？沿途有哪些景點可以去玩呢？趕快一起來看看吧！

中捷歷史

2008年時，台中市長胡志強與立法委員盧秀燕親自拜訪交通部長毛治國，要求台中捷運提前於2009年開工，並希望可以在2014年完工、通車，後來在2009年10月動土，接著為了汲取台北捷運已經通車多年的工程經驗，再與時任台北市長郝龍斌共同簽署協議書。

台中捷運綠線是委託台北市捷運局興建，台中市政府是出資一方，之後的工程到現在已歷經三任市長，如今在盧秀燕擔任市長時順利通車，興建總經費593.37億元，由中央負擔328.34億元、台中市負擔265.03億元。

目前核定通車路線

台中捷運綠線是台中市第一條捷運路線，路線全長約16.71公里，共設18個車站。圖／台中市交通局提供

台中捷運綠線全長約16.71公里，共設18個車站，主要連接北屯總站再順著熱鬧的文心路一直延伸到高鐵台中站，民眾以後要從高鐵站轉乘進市區更方便，甚至途中的的烏日、大慶和松竹站，都可以轉乘台鐵。

台中捷運綠線從北至南站名與編號分別為：北屯總站（103a）、舊社（103）、松竹（104）、四維國小（105）、文心崇德（106）、文心中清（107）、文華高中（108）、文心櫻花（109）、市政府（110）、水安宮站（111）、文心森林公園（112）、南屯（113）、豐樂公園（114）、大慶（115）、九張犁（116）、九德（117）、烏日（118）、高鐵台中站（119）。

特色捷運站體

中捷全線站體都是以綠建築標準打造，採光通風、光線明亮自然，出入口還有綠美化植生牆設計，18座車站除了起點跟終點兩站為地面車站外，其餘皆為高架車站。

北屯總站-以小豆苗剛發芽為意象，象徵台中捷運全線的啟始。 舊社-以遠山白鷺為主題，交疊的車站剪影如白鷺鷥般輕盈。 松竹- 以編織之絲絹為主題，連繫台鐵松竹站，就像兩道絹絲。 四維國小-週遭環境公園居多，利用烤漆玻璃創造陽光灑落樹葉形成光影變化。 文心崇德-喚起民俗公園的傳統記憶，利用人文陶管表達溫暖自然的傳統韻味。 文心中清-車站出入口則以鄰近之麻園頭溪為題，設計較流線之造型。 文華高中-取引水湳經貿生態園區之原生樹海意象。 文心櫻花-銳利簡潔的站體外觀源自於本地航空工業之翔翼意象，以線型金屬帶與工業材質來形塑翱翔起飛之感。 市政府-利用立面的凹凸變化反應台中的都市紋理。造型採用剛與柔、動與靜。 水安宮-以水波紋為概念，呼應水安宮「遇水而安」的典故由來。 文心森林公園-以圓點為設計主題，表達週邊熱鬧的都市氛圍與多元豐沛的節慶熱力。 南屯-車站立面網點玻璃呈現的柱狀圖樣，波浪的外觀讓人有著視覺上跳動的韻律音符。 豐樂公園-以蓮花瓣為主題，反映周邊公園及宗教設施的場所精神。 大慶-序列與流線表徵並線漂浮的捷運與台鐵，如同雙桂並聯芬芳。 九張犁-錯落的點點繁星交會空中的幻化萬千，回應田園景緻的盎然生機。 九德-車站立面網點圖樣以規律帶狀線條，展現鄉村的自然感。 烏日-車站位於住宅、公園、工業區域，故立面圖樣以交錯的棋盤格式。 高鐵台中站-線形與曲面語彙帶出流動與交會的意象，反映三鐵共構的川流不息。

台中捷運綠線採無人駕駛，舊社站建置備援行控中心，防災加強行車安全。圖/台中市交通局提供 台中捷運綠線沿途18站，都已取得綠建築認證。 記者陳秋雲／攝影

車廂外觀及內裝設計

內部車廂採用了繽紛的馬卡龍配色，一般座椅為清新自然的淡粉綠色，博愛座則是粉紅色。另外，為了讓民眾乘坐更有舒適的感受，車廂更特別加高、加寬，相較國內其他中運量捷運車廂，更為寬敞。

車體部分和新北環狀線一樣，屬於中運量的鋼軌鋼輪系統車輛。每列車由2節車廂組成，單側配有10扇門，車廂間設有走道可供通行。每列車大約可乘載536名乘客，行駛速度每小時平均32公里，最高速度可達每小時75公里。

台中捷運綠線車廂內簡約設計，採光明亮。記者黃仲裕／攝影

票價、優惠怎麼用？

圖擷自台中捷運官網。

一定要用電子票證才能進出車站，普通單程票價最低從20元起跳，每兩公里增加5元，單程票最高到50元，可以使用悠遊卡、一卡通或iCash票卡付款，另外也規劃「敬老愛心票(65歲以上)」、「團體優惠票」、「優惠定期票」與「旅遊票」等票種，另6歲以下小朋友免費，針對6至12歲市民，將免費提供一張兒童卡，享半價優惠。

台中捷運綠線預計年底正式通車，目前試營運一個月。記者喻文玟／攝影

捷運轉乘配套

交通局表示，配合台中綠線各車站周邊的環境，將調整沿線公車路線、增設車站周邊 iBike車位及停車格，規畫公車停靠區、小客車臨停區、計程車招呼站等，提供市民更便捷的公共運輸環境，試營運搭乘期間，建議民眾可搭公車轉乘捷運，減少停車困擾。

台中捷運綠線年底通車，交通局編列7年5億元「ibike倍增計畫」，未來設站原則從捷運沿線1公里內、高中以上學校平均分配設站，希望公共自行車變成接駁台中大眾運輸系統的重要工具。圖／台中市交通局提供

試營運時間

營運時間目前規劃試營運4周，前三周試營運從每天7時開始至20時，最後一周每天6時至24時開放試乘。平日尖峰時段每5分鐘1班、離峰時段每8分鐘1班，假日全日每8分鐘1班，深夜時段班距為15分鐘，並配合旅客轉乘台鐵、高鐵或特殊活動彈性調整。

中捷沿線特色景點推薦

★圓滿戶外劇場(文心森林公園站)

全台最大的戶外環形劇場，除了會有歌手在這裡辦演唱會，市府也會在這裡辦一些活動，平時也是許多市民踏青休閒的好去處。

★台中國家歌劇院(市政府站)

位於台中西屯七期重劃區，外觀觀型相當有特色，不論是白天或夜晚來拍夜景都很美，沿途也有夏綠地公園可以散步，附近也有號稱全球最美的「蔦屋書店」台中市政店。

台中國家歌劇院。圖／台中市政府提供

★國立台灣美術館(南屯站)

台灣唯一的國家級美術館，也是目前亞洲最大的美術館之一，周邊景點還有國立自然科學博物館、美術園道商圈、草悟道等知名景點。

★大坑6號步道(北屯總站)

台中市民的後花園，大坑6號步道與7、8號步道終點，均可達風動石附近，可遠眺台中市區及整個豐原地區。大坑6、7、8、9、9-1號步道較適合男女老少攀登，而1至5號及5-1號步道對登山客較有挑戰性。

大坑12條登山步道是台中知名登山景點，每月湧入約22萬人次。圖／中市府觀旅局提供 台中市大坑情人橋因粉紅色斜張橋、玻璃材質橋面聞名，吸引遊客打卡浪漫遊。圖／台中市政府提供

★一中街商圈(文心崇德站)

位於中友百貨附近，附近有不少學校，學生人口眾多，小吃攤、茶飲店種類繁多，巷弄內也有許多服飾店，晚上還可以逛這邊的夜市。

★逢甲夜市商圈(文心櫻花站)

台灣最受歡迎夜市商圈之一，就在逢甲大學旁邊，商圈熱鬧，裡頭有許多特色店家，包括小吃、餐廳、飲料店、流行服飾、飾品等應有盡有。

★秋紅谷廣場(市政府站)

台灣大道旁的秋紅谷廣場，特有的凹型休閒綠地，而且占地3公頃多，裡頭有公園、湖泊、紅樹、綠草坪、觀景橋，相當適合散步、約會、運動。

★綠光計畫范特喜文創聚落(南屯站)

台中文青悠閒小景點，十二棟自來水公司的老宿舍搖身一變，改造後的老屋保留了都市的記憶，這裡也有一些特色咖啡廳、文創商店、雜貨等值得細細品味，範圍不大可以搭配週邊的審計新村(文心森林公園站)一起逛。

★彩虹眷村(高鐵台中站)

位於台中市南屯區春安路56巷，鄰近嶺東科技大學，色彩繽紛、充滿童趣彩繪的塗鴉引領遊客進入童話世界，這些色彩繽紛的人像、動物與色塊，全都出自於彩虹爺爺黃永阜之手，讓原本孤寂的眷村熱鬧起來。

彩虹眷村。圖／中市府觀旅局提供

未通車及規畫中路線

台中捷運綠線延伸線目前也正在規畫中，預計從舊社（103）延伸至大坑、高鐵台中站（119）則預計延伸至彰化。未來如果藍線通車後，則可以從市政府站轉乘，並與綠線的市政府站交會形成十字路網。

台中捷運藍線路線西起台中港，往東延伸連結沙鹿火車站、靜宜大學、東海大學、中港轉運站、朝馬、市政府、台中火車站，東到糖廠湖濱公園，共設19座車站。

台中捷運綠線彰化延伸段，銜接捷運綠線高鐵台中站，行經成功嶺營區、烏日高鐵特定區後，跨越烏溪進入彰化縣，終點站設在台化廠區與彰化鐵高金馬站共站，全長約6.59公里，共設5座車站。圖／台中市交通局提供

台中捷運綠線大坑延伸段銜接捷運綠線舊社站，行經北屯區松竹路東行至大坑經補庫附近，全長約2.49公里，共設2座車站。圖／台中市交通局提供

台中捷運綠線延伸彰化工程的原方案是由彰化縣政府與台中市政府共同研擬，原規劃路線，是從台中端榮泉路G19站，跨越烏溪後，抵彰化市彰興路與金馬東路口設站，再延伸到台化與金馬車站共構，後續再延伸和美、鹿港。圖／彰化縣政府提供