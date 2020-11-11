台中捷運試營運免費搭一個月，12月19日通車！路線、票價、特色景點玩起來
民眾盼望已久，台中終於邁入捷運時代！台中市第一條捷運，同時也是中台灣首條捷運線，台中捷運綠線自11月16日至12月15日展開試營運一個月，並將在年底前，12月19日會正式通車，到底捷運路線經過哪些地方？票價怎麼算？沿途有哪些景點可以去玩呢？趕快一起來看看吧！
中捷歷史
2008年時，台中市長胡志強與立法委員盧秀燕親自拜訪交通部長毛治國，要求台中捷運提前於2009年開工，並希望可以在2014年完工、通車，後來在2009年10月動土，接著為了汲取台北捷運已經通車多年的工程經驗，再與時任台北市長郝龍斌共同簽署協議書。
台中捷運綠線是委託台北市捷運局興建，台中市政府是出資一方，之後的工程到現在已歷經三任市長，如今在盧秀燕擔任市長時順利通車，興建總經費593.37億元，由中央負擔328.34億元、台中市負擔265.03億元。
目前核定通車路線
台中捷運綠線全長約16.71公里，共設18個車站，主要連接北屯總站再順著熱鬧的文心路一直延伸到高鐵台中站，民眾以後要從高鐵站轉乘進市區更方便，甚至途中的的烏日、大慶和松竹站，都可以轉乘台鐵。
台中捷運綠線從北至南站名與編號分別為：北屯總站（103a）、舊社（103）、松竹（104）、四維國小（105）、文心崇德（106）、文心中清（107）、文華高中（108）、文心櫻花（109）、市政府（110）、水安宮站（111）、文心森林公園（112）、南屯（113）、豐樂公園（114）、大慶（115）、九張犁（116）、九德（117）、烏日（118）、高鐵台中站（119）。
特色捷運站體
中捷全線站體都是以綠建築標準打造，採光通風、光線明亮自然，出入口還有綠美化植生牆設計，18座車站除了起點跟終點兩站為地面車站外，其餘皆為高架車站。
北屯總站-以小豆苗剛發芽為意象，象徵台中捷運全線的啟始。
舊社-以遠山白鷺為主題，交疊的車站剪影如白鷺鷥般輕盈。
松竹- 以編織之絲絹為主題，連繫台鐵松竹站，就像兩道絹絲。
四維國小-週遭環境公園居多，利用烤漆玻璃創造陽光灑落樹葉形成光影變化。
文心崇德-喚起民俗公園的傳統記憶，利用人文陶管表達溫暖自然的傳統韻味。
文心中清-車站出入口則以鄰近之麻園頭溪為題，設計較流線之造型。
文華高中-取引水湳經貿生態園區之原生樹海意象。
文心櫻花-銳利簡潔的站體外觀源自於本地航空工業之翔翼意象，以線型金屬帶與工業材質來形塑翱翔起飛之感。
市政府-利用立面的凹凸變化反應台中的都市紋理。造型採用剛與柔、動與靜。
水安宮-以水波紋為概念，呼應水安宮「遇水而安」的典故由來。
文心森林公園-以圓點為設計主題，表達週邊熱鬧的都市氛圍與多元豐沛的節慶熱力。
南屯-車站立面網點玻璃呈現的柱狀圖樣，波浪的外觀讓人有著視覺上跳動的韻律音符。
豐樂公園-以蓮花瓣為主題，反映周邊公園及宗教設施的場所精神。
大慶-序列與流線表徵並線漂浮的捷運與台鐵，如同雙桂並聯芬芳。
九張犁-錯落的點點繁星交會空中的幻化萬千，回應田園景緻的盎然生機。
九德-車站立面網點圖樣以規律帶狀線條，展現鄉村的自然感。
烏日-車站位於住宅、公園、工業區域，故立面圖樣以交錯的棋盤格式。
高鐵台中站-線形與曲面語彙帶出流動與交會的意象，反映三鐵共構的川流不息。
車廂外觀及內裝設計
內部車廂採用了繽紛的馬卡龍配色，一般座椅為清新自然的淡粉綠色，博愛座則是粉紅色。另外，為了讓民眾乘坐更有舒適的感受，車廂更特別加高、加寬，相較國內其他中運量捷運車廂，更為寬敞。
車體部分和新北環狀線一樣，屬於中運量的鋼軌鋼輪系統車輛。每列車由2節車廂組成，單側配有10扇門，車廂間設有走道可供通行。每列車大約可乘載536名乘客，行駛速度每小時平均32公里，最高速度可達每小時75公里。
票價、優惠怎麼用？
一定要用電子票證才能進出車站，普通單程票價最低從20元起跳，每兩公里增加5元，單程票最高到50元，可以使用悠遊卡、一卡通或iCash票卡付款，另外也規劃「敬老愛心票(65歲以上)」、「團體優惠票」、「優惠定期票」與「旅遊票」等票種，另6歲以下小朋友免費，針對6至12歲市民，將免費提供一張兒童卡，享半價優惠。
捷運轉乘配套
交通局表示，配合台中綠線各車站周邊的環境，將調整沿線公車路線、增設車站周邊 iBike車位及停車格，規畫公車停靠區、小客車臨停區、計程車招呼站等，提供市民更便捷的公共運輸環境，試營運搭乘期間，建議民眾可搭公車轉乘捷運，減少停車困擾。
試營運時間
營運時間目前規劃試營運4周，前三周試營運從每天7時開始至20時，最後一周每天6時至24時開放試乘。平日尖峰時段每5分鐘1班、離峰時段每8分鐘1班，假日全日每8分鐘1班，深夜時段班距為15分鐘，並配合旅客轉乘台鐵、高鐵或特殊活動彈性調整。
中捷沿線特色景點推薦
★圓滿戶外劇場(文心森林公園站)
全台最大的戶外環形劇場，除了會有歌手在這裡辦演唱會，市府也會在這裡辦一些活動，平時也是許多市民踏青休閒的好去處。
★台中國家歌劇院(市政府站)
位於台中西屯七期重劃區，外觀觀型相當有特色，不論是白天或夜晚來拍夜景都很美，沿途也有夏綠地公園可以散步，附近也有號稱全球最美的「蔦屋書店」台中市政店。
★國立台灣美術館(南屯站)
台灣唯一的國家級美術館，也是目前亞洲最大的美術館之一，周邊景點還有國立自然科學博物館、美術園道商圈、草悟道等知名景點。
★大坑6號步道(北屯總站)
台中市民的後花園，大坑6號步道與7、8號步道終點，均可達風動石附近，可遠眺台中市區及整個豐原地區。大坑6、7、8、9、9-1號步道較適合男女老少攀登，而1至5號及5-1號步道對登山客較有挑戰性。
★一中街商圈(文心崇德站)
位於中友百貨附近，附近有不少學校，學生人口眾多，小吃攤、茶飲店種類繁多，巷弄內也有許多服飾店，晚上還可以逛這邊的夜市。
★逢甲夜市商圈(文心櫻花站)
台灣最受歡迎夜市商圈之一，就在逢甲大學旁邊，商圈熱鬧，裡頭有許多特色店家，包括小吃、餐廳、飲料店、流行服飾、飾品等應有盡有。
★秋紅谷廣場(市政府站)
台灣大道旁的秋紅谷廣場，特有的凹型休閒綠地，而且占地3公頃多，裡頭有公園、湖泊、紅樹、綠草坪、觀景橋，相當適合散步、約會、運動。
★綠光計畫范特喜文創聚落(南屯站)
台中文青悠閒小景點，十二棟自來水公司的老宿舍搖身一變，改造後的老屋保留了都市的記憶，這裡也有一些特色咖啡廳、文創商店、雜貨等值得細細品味，範圍不大可以搭配週邊的審計新村(文心森林公園站)一起逛。
★彩虹眷村(高鐵台中站)
位於台中市南屯區春安路56巷，鄰近嶺東科技大學，色彩繽紛、充滿童趣彩繪的塗鴉引領遊客進入童話世界，這些色彩繽紛的人像、動物與色塊，全都出自於彩虹爺爺黃永阜之手，讓原本孤寂的眷村熱鬧起來。
未通車及規畫中路線
台中捷運綠線延伸線目前也正在規畫中，預計從舊社（103）延伸至大坑、高鐵台中站（119）則預計延伸至彰化。未來如果藍線通車後，則可以從市政府站轉乘，並與綠線的市政府站交會形成十字路網。
台中捷運藍線路線西起台中港，往東延伸連結沙鹿火車站、靜宜大學、東海大學、中港轉運站、朝馬、市政府、台中火車站，東到糖廠湖濱公園，共設19座車站。
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