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返鄉服務不見一張精神病床 丁碩彥成彰化精神病床推手

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
草屯療養院副院長丁碩彥今獲得衛福部頒發的資深典範醫師獎。記者陳雨鑫／攝影
草屯療養院副院長丁碩彥今獲得衛福部頒發的資深典範醫師獎。記者陳雨鑫／攝影

「20多年前，彰化一張精神病床都沒有」草屯療養院副院長丁碩彥今獲得衛福部頒發的資深典範醫師獎，當年因公費生返鄉於部立彰化醫院服務，全縣竟連一張精神病床都沒有，患者一旦被緊急安置，就只能轉車再轉車跨縣市探視家人，只是想讓患者別離鄉背景的念頭，讓彰化的精神病床從無到近簽床的規格，他期盼未來於社區安置的病患，更積極推動急性發作時醫療人員能更盡速可以到場。

丁碩彥今從衛福部次長薛瑞元手中接下資深典範醫師獎時，頻頻向次長致謝，不過薛瑞元於台上致詞時表示，部立醫院無論在基層或是這次防疫都扮演非常重要的角色，特別是幾次的武漢包機、邊境檢驗、疑似案例採檢、收治疑似或是確診案例，其中部立醫院累計收治的確診患者就多達187人，占整體的三分之一。

丁碩彥表示，在部立彰化醫院服務多年，近二年才轉任到草屯療養院擔任副院長，今年剛好碰上新冠肺炎疫情，被指派為草屯檢疫所得指揮官，也是全台唯一是由精神療養院擔任指揮官的檢疫所，他們也發揮長才，針對檢疫期間可能會碰上的焦躁不安等問題，替衛福部撰寫SOP，錄製14段放鬆方式提供給各檢疫所自行播放。

丁碩彥說，精神疾病是一個非常有趣的領域，20多年前選擇走這條路時，沒有什麼人看好，但人的精神、心理變化與一般疾病相比更吸引他，接觸過這麼多精神疾病患者，曾在急診時挨過打，時常被辱罵，他說「其實精神疾病患者很真性情」，也因為這一點，跟他們相處更為自在，不必有過多的假惺惺，也是他執著在精神領域的原因之一。

丁碩彥表示，當初從學校返回彰化，看見精神病床連一張都沒有，錯愕之餘，更想著如何拓展彰化的精神病床「精神疾病沒有分縣市的，盛行率都一樣」，但彰化的患者卻必須要離鄉背井，實在很不公平，因此從部立彰化醫院先做起，先開設50床的慢性精神病床，再到150床，急性、日間也陸續開設，當部彰開始拓展精神病床後，也連帶帶動周邊醫院得設置，讓彰化目前已經有接近一千床的床位可供使用。

近期國內不斷出現精神疾病患者回歸社區後，卻發生暴力事件等憾事，他表示，其實精神疾病患者發作時，幾乎沒辦法自我控制，特別是強制就醫後，安置醫院離家遠，家屬容易心軟，讓未能接受完整安置的患者提前返家，造成憾事發生。

他認為在人權與醫療之中，若要讓社區的病患可以更穩定生活，社區的精神醫療資源必須要擴增，一旦出現需要緊急安置的狀況，醫療人員就能到場，避免憾事發生。

患者 衛福部 醫師

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