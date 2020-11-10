聽新聞
test
0:00 / 0:00
淡海輕軌藍海線一期通車 新北推熊大、兔兔套票
淡海輕軌藍海線第一期15日將正式通車，新北捷運公司總經理吳國濟說，為慶祝通車將推出限定包裝的「北海鱈魚香絲」及「花生愛餡蛋捲」周邊商品，LINE FRIENDS也獨家授權，以「熊大」與「兔兔」為主推出通車紀念一卡通套卡。
淡海輕軌綠山線2018年通車後，藍海線第一期新增台北海洋大學站、沙崙站、淡水漁人碼頭站，上月交通部履勘後，這月初交通部核准營運，並函發營運許可，新北市長侯友宜更宣布通車後，新增3站將能免費搭乘1個月。
新北捷運公司說，生產北海鱈魚香絲的「有豐食品股份有限公司」，1977年就在淡水設廠至今，2018年就與淡海輕軌綠山線推出紀念包後，今年再度推出藍海線通車紀念包，首批5萬包、每包50原，皆能在桃園以北的統一7-11車商購買。
另外淡水在地知名企業「海邊走走」，也首度與淡海輕軌異業合作，推出藍海線通車限定包裝，包裝上以手繪風呈現淡海輕軌列車駛上藍海線重要地標藍海橋的圖樣，內容物為花生愛餡蛋捲2入，每套150元限量發售。
捷運公司也說，通車的一卡通紀念套票取得LINE FRIENDS授權，將發行熊大版及兔兔版2款，內含一張一般卡及一張造型卡。一般卡為熊大、兔兔及莎莉一起搭乘淡海輕軌快樂出遊圖像；造型卡為熊大或兔兔搭乘輕軌圖像。
捷運公司表示，藍海線通車紀念一卡通套卡每套290元，11月15日通車當天於淡海輕軌紅樹林站及漁人碼頭售票處搶先首賣，11月20日上午11點則在OPEN POINT APP開放預購，每個會員帳號限購1套。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言