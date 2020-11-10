淡海輕軌藍海線一期通車 新北推熊大、兔兔套票

淡海輕軌藍海線第一期15日將正式通車，新北捷運公司總經理吳國濟說，為慶祝通車將推出限定包裝的「北海鱈魚香絲」及「花生愛餡蛋捲」周邊商品，LINE FRIENDS也獨家授權，以「熊大」與「兔兔」為主推出通車紀念一卡通套卡。

淡海輕軌綠山線2018年通車後，藍海線第一期新增台北海洋大學站、沙崙站、淡水漁人碼頭站，上月交通部履勘後，這月初交通部核准營運，並函發營運許可，新北市長侯友宜更宣布通車後，新增3站將能免費搭乘1個月。

新北捷運公司說，生產北海鱈魚香絲的「有豐食品股份有限公司」，1977年就在淡水設廠至今，2018年就與淡海輕軌綠山線推出紀念包後，今年再度推出藍海線通車紀念包，首批5萬包、每包50原，皆能在桃園以北的統一7-11車商購買。

另外淡水在地知名企業「海邊走走」，也首度與淡海輕軌異業合作，推出藍海線通車限定包裝，包裝上以手繪風呈現淡海輕軌列車駛上藍海線重要地標藍海橋的圖樣，內容物為花生愛餡蛋捲2入，每套150元限量發售。

捷運公司也說，通車的一卡通紀念套票取得LINE FRIENDS授權，將發行熊大版及兔兔版2款，內含一張一般卡及一張造型卡。一般卡為熊大、兔兔及莎莉一起搭乘淡海輕軌快樂出遊圖像；造型卡為熊大或兔兔搭乘輕軌圖像。