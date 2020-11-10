雙11國光客運「三路線免費搭」 來回最多可省162元

以「免運」為號召的蝦皮購物跨業結盟客運業，祭出雙11免運費招待搭車。國光客運說，1818台北中壢、1813台北基隆以及1800 中崙（市府轉運站）基隆三條路線明天全部車資由蝦皮購物免費請客。

國光客運說，來回最多可以省下112元至162元不等，至少可以多喝一杯星巴克大杯美式咖啡，是雙11剁手買不停之餘的小確幸。

國光客運表示，駕駛工時受主管機關嚴格控管再加上車輛調度等緣故，三條路線當天將維持最佳運能，僅適用首末班車營運時間內車次，發車時間依國光客運官網公告為準，搭乘旅客需使用電子票證上下車刷卡，一律扣款零元，以便統計人數後由蝦皮購物買單。

國光客運說，顧慮到尖峰時段運能有限，國光客運呼籲通勤民眾能按照平常上班交通習慣選擇相同交通工具，以免排隊久候耽誤打卡時間。至於非上班族一般乘客，國光客運建議分流於離峰時段搭乘，既不用人擠人排隊也可以更順暢抵達目的地，或者台北端民眾可以反向搭乘來趟中壢小旅行或基隆小旅行，早上由台北出發並於傍晚返回。

國光客運說，經統計三條路線當天往返班次超過600班，總共提供近25000個座位。

國光客運表示，這三條路線平日皆屬通勤路線，早晚尖峰時段平均載客數維持在八至九成左右，運能接近飽和狀態，一旦太多民眾為節省一杯咖啡錢而改變原本搭乘台鐵等習慣，很可能大排長龍反而排擠原本固定搭乘客戶座位。

國光客運提醒，兩地通勤族要預留更充裕排隊等候時間，至於一般乘客則分流於上午9時至下午5時離峰時段搭乘。