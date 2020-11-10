突破傳統電影框架！蔡明亮用《日子》詮釋時間的流逝

《日子》幾乎無台詞和無對白的突破，成了蔡明亮闡述電影語言的新境界。

一直以來，蔡明亮的作品總是有令人眼睛為之一亮的突破，他往往不受限於傳統影像形式的框架，更在電影的各種可能性中，超脫以往前所未見的澎湃。他不僅兩度獲得金馬獎最佳導演獎的肯定，也有最佳影片和最佳紀錄片的殊榮。

多年下來，蔡明亮的鮮明風格就一直表述在他的影片當中，大量長鏡頭和固定畫面的運用，象徵著時間的流淌和韻味，也透過演員的情緒反應，交織出悠長的情懷──也許對許多觀眾來說不易咀嚼，但深入省思後的感觸，令人回味無窮。

在蔡明亮全新的作品《日子》中，劇情描述康（李康生飾）獨自一人住在大房子裡，而儂（亞儂弘尚希飾）住在鎮上的一間小公寓裡。他們見面，然後分開，他們的日子像往常一樣流逝……

為了拍攝《日子》，導演蔡明亮以46顆長鏡頭在無語的城市裡慢行，拍攝演員李康生、亞儂弘尚希未明言的相遇原因。蔡明亮保留手工電影的質地，以鏡頭代替言語，呈現日常生活中，平淡而重複的日子。本片已獲2020 柏林影展泰迪熊評審團獎。

蔡明亮表示，「《日子》是在李康生於生病時拍攝的，是拍人怎麼被安慰到，不管是精神與肉體。」電影模糊了紀錄片和劇情片的界線，記錄了李康生的真實病況，也講述兩位陌生男子的邂逅與日常。

蔡明亮說，「這電影在拍兩個軀體的各種生活的狀態，生病啦、孤獨啦、寂寞啦、困惑啦、受困啦等等，然後再怎麼樣還是要過生活、過日子，大概是這樣的一個電影，其實很美。」

（作者／魯皓平 本文出自2020.11.09《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）