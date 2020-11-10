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總統牌乳酪驗出大腸桿菌超標11倍 食藥署全數退運銷毀

聯合報 / 記者楊雅棠/台北即時報導
法國總統牌卡門貝爾乾酪遭驗出大腸桿菌超標。圖／翻攝自食藥署官網
法國總統牌卡門貝爾乾酪遭驗出大腸桿菌超標。圖／翻攝自食藥署官網

愛吃起司的人注意了！食藥署公布邊境查驗結果，共計13件產品不合格，其中賣場常見的法國總統牌卡門貝爾乾酪遭驗出大腸桿菌超標11倍，自中國大陸進口的奇力魚也驗出國內禁用的動物用藥孔雀綠。所幸，已遭全數退運或銷毀，未流入市面。

台北市聯馥食品股份有限公司自法國進口「PRESIDENT卡門貝爾乾酪（PRESIDENT CAMEMBERT 45%MG/ES BOITE BOIS）」，檢出大腸桿菌超過1100 MPN/g，超過「乳品類衛生標準」乾酪大腸桿菌標準的100 MPN/g以下。

大腸桿菌超標，可能引發急性腸胃炎，導致噁心、嘔吐、肚子痛。食藥署北區管理中心副主任林旭陽表示，若是驗出大腸桿菌超標，通常顯示因為加工污染或是運送、保存過程不適當等衛生管制不好，加上乳酪等屬於高蛋白食品，一旦有污染就會提供很好的養份供菌類生長而容易超標。目前抽驗到的54公斤，已全數退運或銷毀，未流入市面。

另外，桃園市朵芬貿易有限公司自中國大陸進口的「冷凍奇力魚（FROZEN ZACCO PLATYPUS）」則檢出動物用藥還原型孔雀綠0.5ppb。

林旭陽表示，動物用藥孔雀綠多是養殖業者用於養殖池的殺菌之用，以降低魚群微生物感染，但觀賞魚有使用量限制，食用魚則不得使用。

他說，這次同號列、同產地的奇力魚為六個月內首次檢出，若驗出第二批不合格，將提高抽驗頻率，加強管控。這次查驗到高達9046.56公斤的奇力魚則全依規定退運或銷毀。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海則表示，孔雀綠是常見的工業用染劑，也可作為殺菌劑使用；許多養殖業者怕魚群在養殖池裡碰撞受傷遭受微生物感染，而會添加使用。但因為

顏宗海說，孔雀綠和其代謝物還原型孔雀綠在動物實驗中被證實都具有致癌性，可能增加肝癌和甲狀腺腫瘤的風險，因此許多國家都禁止使用。

中國大陸進口的奇力魚驗出國內禁用的動物用藥孔雀綠。圖／翻攝自食藥署官網
中國大陸進口的奇力魚驗出國內禁用的動物用藥孔雀綠。圖／翻攝自食藥署官網

大腸桿菌 超標 法國

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