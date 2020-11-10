迴轉壽司越便宜熱量越高？營養師揭「最聰明吃法」

迴轉壽司店的品項以白飯、生魚片、日式小菜為主，往往給人健康飲食的印象。營養師粉專「好味營養師品瑄」前天推出一隻《爭鮮迴轉壽司攻略》的影片，卻顛覆這樣的印象。迴轉壽司由於有加上醋、美乃滋醬等等添加物、加上紮實的米飯，都讓它的熱量不可小覷，甚至可能缺乏蔬菜攝取，消費者仍然需要多加注意。

影片中，營養師將壽司分成綠燈區、黃燈區、紅燈區三大類，代表需注意的熱量高低。紅燈區的壽司有堅果豆皮壽司、鮪魚沙拉軍艦壽司、肉鬆壽司、花壽司，這類壽司受大眾喜愛，感覺較廉價，同時添加物也較多，熱量因此相當驚人，一顆壽司可能就有一碗飯的熱量。

黃燈區的壽司則建議點一盤就好，有鯖魚壽司、玉子燒壽司、鯛魚壽司、炙燒鮭魚壽司等等，這類壽司雖然沒有太多加工，熱量沒那麼高，但因為調味下得比較重，熱量仍然較高。綠燈區則有一般的生魚片壽司等等。除此之外，茶碗蒸、味噌湯等含水量高，又有飽足感，都是比較健康的選擇。

她還提醒，不論是哪種壽司，吃的量都需要節制。一餐建議8~10個約有一碗到一碗半的飯量。且壽司幾乎都是由澱粉和蛋白質組成，如果以迴轉壽司當正餐，下一餐得要吃兩倍的蔬菜量才能補得回來。

網友看了影片後，也表示沒想到這些小小的壽司熱量這麼高！有網友說「紅燈區的壽司料幾乎早餐店都看得到」、「醋飯的熱量很驚人」、「所以還是去貴一點的壽司店好，很貴就不會吃太多」、「不要吃下面的飯就解決了」。但也有網友較不在乎「吃得開心就好」、「嚇死人了，先來吃十盤稻荷壓壓驚」。