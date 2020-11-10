健保費漲定了？消基會呼籲政府先解決呆帳與開源節流

健保費率恐需調漲的聲浪沸沸揚揚，消基會今天指出，健保制度中有呆帳及資源分配不均問題，政府應深入研究各種醫療浪費的狀況，從醫療服務提供者端到民眾端逐項檢討、改進，開源節流。若幾經努力仍未能避開健保費率漲價局勢，值此新冠病毒疫情嚴重衝擊之際，呼籲政府應苦民所苦，減緩健保費率調幅，至多只應調漲到目前費率調降前的4.91%或5.17%。

消基會指出，依健保署提出於健保會的財務分析表所示，健保應收保費的呆帳，在不知不覺中逐年增加，截至109年9月底止，呆帳金額已達43.69億元，預計今年恐將突破50億元大關，這對健保財務窘境而言，無疑是雪上加霜，政府應優先解決呆帳的問題。

開源部分，消基會建議，政府可依健保法第76條第1項第4款明定，開徵酒健康福利捐，增加健保安全準備財源。目前菸捐部分，政府已實施辦理多年，本應有70％是挹注健保到健保財源，但在政府的蠶食下，目前只剩50％挹注健保財務。而酒捐部分遲未能頒布實施，政府應積極作為，規劃施行，以充實健保財源。

此外，依健保法第3條規定，政府年度負擔健保之總經費，不得少於每年度保險經費扣除法定收入後金額之36％，目前政府年度負擔的健保總經費訂於此最低下限的36%。消基會呼籲政府應苦民所苦，增加健保保費負擔比例，緩釋健保保費調漲壓力。

而如愛滋病等患者的醫療費用，消基會認為應由政府編列公務預算的支出，不應推由健保給付，加重健保財務包袱。消基會指出，關於愛滋病患者的醫療費用，原本是由疾病管制署編列公務預算全部支出，但政府卻在104年2月修正「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例」，並自106年2月起，就愛滋病患者於服藥滿兩年後的醫療費用，改由健保給付負擔，以108年為例，健保為此所支出的醫療費用高達41億元，且逐年在增加中。